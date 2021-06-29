【銀色債券】銀債認購爆搶客戰　銀行券商提供孖展抽長者iBond（不斷更新）

▲ 銀行券商均提供認購銀色債券優惠。

銀色債券（Silver Bond）認購詳情已公布，今年銀債保底息維持3.5厘，銀行券商搶攻銀債商機。由於銀債不設二手市場，故券商普遍拒提供融資服務，不似iBond （04246） 鬥以零息谷孖展客。最高發行額為300億元的銀債，將於7月20日開賣，銀行及券商為吸引投資者抽銀債，更有派錢及送藍籌股，各出奇招望能突圍。

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金管局詳解銀債正來認購情況【下一頁】

圖看銀色債券認購詳情

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恒生銀行

可透過網上、電話或親臨分行認購銀色債券，專人接聽的銀債認購熱線為2826 8866，優越理財客戶亦可致電優越理財客戶經理，透過電話認購。恒生為認購銀色債券的客戶提供七項費用豁免優惠，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、將非上市債券由其他銀行轉入本行之債券戶口（適用於非經中央結算 系統轉入）有關手續費及將非上市債券由本行債券戶口轉出其他銀行（適用於非經中央結算系統轉出）有關手續費。

輝立證券

輝立證券是市面鮮有擬為長者提供孖展抽銀債服務的經紀行，能以零成本申請俗稱長者iBond的銀債。輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢指，該行有意為銀債提供孖展服務，暫難言條款會否跟去年相若。

去年底推售的銀債，輝立提供5項孖展選擇，如借1萬元享10成孖展，且有5免安排，包括豁免按金、孖展息、託管費、贖回費及手續費。另有借2萬至5萬元，同樣有10成孖展，但豁免費用限4免，收38元手續費；而貸款五成的孖展息則為1.68厘。

致富證券

致富證券董事暨證券業務主管郭家安透露，該行有意為60歲以上的耆英提供銀債認購優惠，既豁免多項手續費，又提供迎新獎賞，擬為合資格新客送50元超市現金券。郭家安補充，去年政府把銀債的保底息從3厘提高至3.5厘，遠較iBond的兩厘高，今年更把認購年齡由65歲降至60歲，相信吸引更多避險族入飛，望在波動市中穩賺利息。

耀才證券

耀才 （01428） 認購銀色債券者可享8項全免，包括︰認購費、經紀費、存倉費、代收利息費、提早贖回費、到期贖回費、存入費及轉出費。此外，新開戶可享真真正正零佣，更可獲贈20股盈富 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，以及其他震撼優惠。

記者︰曾桂芬