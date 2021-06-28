【銀色債券】銀債提早爆搶客戰 券商提供孖展抽長者iBond

▲ 銀債未開售，券商擬截擊銀行，鬥出奇招谷客。

再有券商擬搶攻銀債商機，輝立證券是市面鮮有擬為長者提供孖展抽銀債服務的經紀行，冀方便老友記，望能以零成本申請俗稱長者iBond的銀債。總額240億元的銀債，將於下月開賣，但至今3間券商已率先表態，部署推出連串着數，提早鬥爆搶客戰，除了以借錢抽銀債作招徠外，更有派錢及送藍籌股，各出奇招望能突圍。

輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢指，該行有意為銀債提供孖展服務，但具體細節須待正式開賣時才拍板，暫難言條款會否跟去年相若。

去年底推售的銀債，輝立提供5項孖展選擇，如借1萬元享10成孖展，且有5免安排，包括豁免按金、孖展息、託管費、贖回費及手續費。另有借2萬至5萬元，同樣有10成孖展，但豁免費用限4免，收38元手續費；而貸款五成的孖展息則為1.68厘。

券商爭吸銀債新客 向長者派錢送股【下一頁】

由於銀債不設二手市場，故券商普遍拒提供融資服務，不似iBond （04246） 鬥以零息谷孖展客。致富證券董事暨證券業務主管郭家安透露，該行有意為60歲以上的耆英提供銀債認購優惠，既豁免多項手續費，又提供迎新獎賞，擬為合資格新客送50元超市現金券。

郭家安補充，去年政府把銀債的保底息從3厘提高至3.5厘，遠較iBond的兩厘高，今年更把認購年齡由65歲降至60歲，相信吸引更多避險族入飛，望在波動市中穩賺利息。

另一邊廂，耀才 （01428） 亦為新客送藍籌股。耀才證券行政總裁許繹彬說，認購銀色債券者可享8項全免，包括︰認購費、經紀費、存倉費、代收利息費、提早贖回費、到期贖回費、存入費及轉出費。此外，新開戶可享真真正正零佣，更可獲贈20股盈富 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，以及其他震撼優惠。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應查詢說，擬為銀債提供優惠，適時會作公布。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源