【香港出口】5月出口貨值按年升24%　稍勝市場預期

▲ 5月份本港整體出口貨值上升24%，稍勝市場預期的升23.6%。(資料圖片)

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年5月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升24.0%和26.5%；出口貨值稍勝市場預期的升23.6%。

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5月份商品整體出口貨值為3,938億元，按年上升24.0%；進口貨值為4,193億元，按年升26.5%。5月份錄得有形貿易逆差255億元，相等於商品進口貨值的6.1%。

5月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升26.2%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是菲律賓（升54.5%）、台灣（升33.5%）、越南（升28.7%）和印度（升28.1%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升26.9%。另一方面，輸往日本的整體出口貨值則錄得跌幅（跌5.3%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升5.9%）。

按主要貨品類別分析，5月份與去年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增392億元，升28.4%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增78億元，升15.5%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增76億元，升61.7%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增61億元，升16.2%）。然而，「專業、科學及控制用儀器及器具」的整體出口貨值則錄得跌幅（減6億元，跌6.8%）。

政府發言人表示，隨着環球經濟復蘇，5月份的商品出口續見強勁增長。輸往內地及亞洲多個市場的出口繼續錄得顯著升幅，輸往美國及歐盟的出口亦進一步增長。2021年首5個月合計，商品貿易總額達38,954億元，較2018年同期的高位超出12.3%。



展望未來，主要經濟體的需求進一步恢復，在短期內應有利於香港的出口表現。然而，環球疫情及中美關係的發展，以及地緣政治緊張局勢升溫，仍然值得注視。

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責任編輯：朱悅瀅