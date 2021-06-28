【電子支付】街市非接觸式付款資助計劃　6月30日截止申請

▲ 非接觸式付款的第二輪資助計劃即將截止申請。（資料圖片）

政府早前透過「防疫抗疫基金」，推出於公眾街市推廣非接觸式付款的第二輪資助計劃。該計劃將於6月30日截止申請，食物環境衞生署今日提醒有意申請資助的合資格商戶遞交申請。

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計劃於4月30日起接受申請，為食環署轄下街市（包括熟食亭／中心／巿場）每個合資格檔位租戶及持牌小販提供5,000元的一筆過資助，用於支付為顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用，以及服務和其他收費。而有關非接觸式付款方式須經由香港金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳／信用卡計劃處理。

租戶及持牌小販在與服務提供者簽訂有關合約前，須向食環署提交申請並獲得原則上批准，再提交已簽署並不少於兩年期的有效服務合約。食環署會進行巡查，確保有關安裝已經完成後會發放資助。

食環署發言人再次呼籲合資格公眾街市檔位租戶及持牌小販積極參與有關計劃。有意申請資助的檔位租戶及持牌小販可於食環署各分區環境衞生辦事處索取申請表格，並於6月30日下午5時或之前遞交申請。

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責任編輯：葉泳珊