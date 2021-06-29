【職場熱話】打電話問HR黑雨上班安排 被推去問部門上司不止 還得到這樣的回答

每間公司對黑雨的安排不一樣，新入職的同事可能不太清楚。當沒有人說要不要上班時，同事也只能自救了。近日有網民於網上討論區發文，指打電話問黑雨的安排，HR竟這樣回答。

網民經歷：

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不少人誇讚HR是「正確態度」、「早睡早着」，更指自己這輩子已經太遲了，下輩子就一定念HR的科目。網民還懷疑HR可能是皇親國戚，因為這種時刻往往就是老闆最介意的時間，但睡得最舒服的又是HR。

【職場熱話】因一個經歷 新同事黑雨也回公司 還問：「為甚麼沒有人？」【下一頁】

網民就好奇樓主當初入職時是不是沒有看過員工手冊，因為這種情況的處理方法都會寫在上面。而且理論上是應先問部門上司，因為不是每個部門都有相同的安排。他直言：「為什麼當初不問，要等到發生這種情況先來問？」

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責任編輯：張瑋婷