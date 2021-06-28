▲ 【疫苗優惠】天星銀行推8厘定存疫苗抽獎、名額100個 最高賺多少？

再有銀行推抽獎或高息定存，鼓勵市民接種新冠疫苗。小米 （01810） 、尚乘集團持股的虛擬銀行「天星銀行airstar」推出《2019 冠狀病毒病疫苗接種大抽獎》，送出100張年利率8厘定期存款升息券。中獎的天星銀行客戶使用有關優惠，可獲3個月定期存款額外8厘加息，定存上限為50000元。換算下，天星銀行向每名中獎客戶最多付出1000元利息。

一文看清商界提供的打針抽獎優惠，可見【下一頁】（不斷更新）

天星銀行表示，抽獎將於6月28日至7月31日活動期間接受登記，並將抽出100名得獎者。參加抽獎人士須在7月31日或之前完成首劑新冠疫苗接種的天星銀行個人銀行客戶，並經該行手機app 登記。

天星銀行表示，參加者需要在「個人中心」揀選「聯絡我們」，然後點選「意見」，內容註明「COVID-19 Lucky Draw」，才可參加是次抽獎。

天星銀行稱，結果會在8月18日在該行網頁公布，並在9月10日存入得獎者戶口，得獎者所獲得的升息券有效期為3個月。

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編輯：麥德銘