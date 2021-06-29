【搜游食誌@iM網欄】 「美食不如美器」 陶瓷食皿工藝傳承飲食文化

看到Galina在FB的貼文，非常感動，亦正是道破她為何能在登「6」之年，仍成功將175年歷史法國陶器品牌- Emile Henry, 成功紮根於俄羅斯市場，是非常值得尊敬的成功女仕。

Galina本身是俄羅斯國家芭蕾舞演員，時移勢異，轉職商界，屈指一算，與她是10年多前在品牌商國際會議相知相遇，我倆就憑著天賦的交友感知成為好友，每次共晉早、午、晚餐都有講不完的業務交流，我不懂俄語，她運用有限的英語，亦無礙我倆的溝通，何解？

▲ 這個草莓Tart看似簡單，但酥皮的材料比例，甜度如何不失草莓的酸度而帶出「生津」果香，是幾經試驗才得到的滿意結果。

用心去感知每份食物，每個器皿所傳遞的是什麼訊息。有些叫人感動，也有不少叫人失笑的！但凡是「手藝」傳情的事物， 都可很快就與有緣人産生共鳴感！

貼文道：「珍惜每道用心打造的菜式，細味欣賞，因為大家付錢所買的不是一盆食物，而是背後的廚師幾經反覆嘗試、摸索、瞭解食材、研究味道，而成的一道菜！」

▲ 香草檸檬青橄欖燴鷄配上獨特造型的器具，原汁原味烹調，家常菜亦可登大雅堂前。

大家喜歡的家常菜，其實是傳承文化的菜式， 也是經歷不知多少年，源遠流長，隨著生活文化不停變化而改變成為百食不厭，「傳承」下來的家傳食譜！就是我們的民生歷史，是最如實的生活寫真。堅持秉承「陶土」的手藝溫感，高溫燒製，色澤更要面對環境、土壤的不定變化、不可控的濕度，每件能達至幾近標準的完備產品規格，正展示每位工藝匠人，不光是為糊口上班，而是抱著一份陶藝的傳承文化！

猶如清代袁枚先生所說：「美食不如美器」；一道成功的菜色，亦重視食物的展現手法，亦是近年中菜也致力改善的食物造型、擺盤，選用器皿更是一門不可小看的學問。

▲ Wonderlous 店前方「打咭位」成功獵得眾女士芳心，悠閑花語茶座。

上週三因要瞭解有商務合作機會的公司，造訪官涌街，偶遇了Wonderlous這家Floral Cafe，欣賞店主對「美」的體會和讓造訪者可以不經意與「花」全情熱戀。店員分享本是花店，後因種種機遇與挑戰，將「花」店兼營為花語茶室，不管買花與否，先與花結緣，點一杯飲品，就可以隨意在花店每個場境中拍攝詩意影像，看到各位女仕們用心經營每個不經意的姿態，拿著不同花材，照個痛快，連我這旁觀者都樂起來。

▲ 簡單Waffle 配雪糕球，搭配怡情花茶，叫人動心又動情，才不到HK$100。

叫我著迷的是店內擺了好多陶瓷食皿，工藝、器型，都令我著迷。再看到店員款待顧客的茶點舖排，更令我深信用心做事，一定可以討大眾歡心，陶器那份低調、矜持、優雅的生活體驗創作，恰如其份與食物作品相互輝映，享用人也特別用鏡頭記下這份誠意。

▲ 倚窗而立的陶器，為這花店、茶室增添雅緻閑逸。

成功的餐飲與品牌都離不開怎樣融入消費者生活，培養出情感與忠誠度，惜花人不妨抽空到Wonderlous看看「香花」「美人」。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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