【長城汽車 2333】長汽2025戰略發布會提出三大目標 明年將推出第一款「沙龍」電動車

據內媒報道，長城汽車（02333）董事長魏建軍在2025戰略發布會上表示，至2025年，公司將實現年銷售400萬輛、新能源汽車佔比80%、營業收入超6,000億元人民幣三大目標，為此，公司未來5年累計研發投入將達到1,000億元人民幣。

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回看長汽業績報告，去年銷量為111.6萬輛，按年增長5.4%，而公司今年的銷售目標為121萬輛，與目標仍有2.6倍增長空間；去年公司營業收入約1,033億元，意味著將有近5倍收入增長目標。

與此同時，長汽輪值總裁孟祥軍宣布，明年將推出「沙龍」品牌第一款電動車產品，定位為豪華智能電池動力汽車（BEV，Battery Electric Vehicle），打入全球豪華車市場。

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記者：郭秀慧