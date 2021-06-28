▲ 【電子消費券】圓方推電子消費獎賞 消費2000元送2000元禮券

5000元電子消費券7月4日接受登記，港鐵 （00066） 控股的圓方（ELEMENTS）公布「盛夏消費賞」推廣電子消費，但不限於使用電子消費券。圓方表示，由即日起在圓方內以電子消費滿2,000元即可享總值2,000元獎賞，包括1,000元圓方餐飲現金券及1,000元商戶禮券。

另外，在圓方消費滿2.8萬元，也可享總值8000元獎賞，包括合共2200元圓方指定類別現金券及港幣5800元商戶禮券。

各款圓方現金券分別適用於商場內逾百間商戶。

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編輯：麥德銘