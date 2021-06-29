【轉工抉擇】18K一腳踢專科護士 VS 底薪16K教育中心經理 網民：加薪變加「辛」

現在有很多打工仔都有着同一個心態：「不喜歡公司環境和工作內容就要趕緊轉工作，多留一秒在那裏也是浪費人生。」。但不少人覺得轉工作太難，要考慮很多因素。近日有網民於網上討論區發文，指自己有兩個工作機會，應該怎麼辦。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不少人覺得樓主不應該辭職，因為工作了一年才能令CV變得好看。工作時間太短的話就令其他公司覺得求職者是做不久的人，即使適合也不想聘用。而且在診所多多磨練，熟習運作才辭職的話，將來再做護士也有資本提高月薪。他們還覺得：「樹高千丈惟有根深。」

【網民熱話】速遞員三更半夜扮貓叫 嚇親鄰居叫保安 事後竟被大讚專業？【下一頁】

有網民就覺得樓主要「快跑！」，因為沒有人能保證老闆的承諾是可信的，「保證你下一個月的人工是沒有變過！」，不應該為一張空頭支票放棄新公司，而且加薪分分鐘變加「辛」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷