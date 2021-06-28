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【暫停服務】由7月4日起 港鐵來往旺角東至紅磡站再次暫停服務

理財智慧 16:37 2021/06/28

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港鐵今日（28日）公布有關下周日暫停部分行車服務詳情，為配合東鐵綫過海段的工程，將7月4日（星期日）第六次暫停來往旺角東站至紅磡站之間的列車服務。

保誠公布「新冠疫苗接種大抽獎」詳情　即日起接受登記：【下一頁

於暫停服務當日，港鐵將提供免費接駁巴士來回行走紅磡站及九龍塘站，同時建議乘客優惠使用其他鐵路綫，包括現時已通用的屯馬綫、乘客如需由大學站前往紅磡站，可選擇於東鐵綫大圍站轉乘屯馬綫，車程只需 約 31分鐘。

【政府工略】港台請臨時多媒體記者 月薪1.5萬 職位內容一覽：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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