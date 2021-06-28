【暫停服務】由7月4日起 港鐵來往旺角東至紅磡站再次暫停服務

港鐵今日（28日）公布有關下周日暫停部分行車服務詳情，為配合東鐵綫過海段的工程，將7月4日（星期日）第六次暫停來往旺角東站至紅磡站之間的列車服務。

保誠公布「新冠疫苗接種大抽獎」詳情 即日起接受登記：【下一頁】

於暫停服務當日，港鐵將提供免費接駁巴士來回行走紅磡站及九龍塘站，同時建議乘客優惠使用其他鐵路綫，包括現時已通用的屯馬綫、乘客如需由大學站前往紅磡站，可選擇於東鐵綫大圍站轉乘屯馬綫，車程只需 約 31分鐘。

【政府工略】港台請臨時多媒體記者 月薪1.5萬 職位內容一覽：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐