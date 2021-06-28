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房委會因應黑雨取消居屋揀樓 將延期未來數天揀樓環節

環球政經 17:52 2021/06/28

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天文台今日（28日）上午發出黑色暴雨警告信號，房委會則宣布，因應天氣關係，原訂於上午10時30分、正午12時和下午2時30分進行的「出售居者有其屋計劃單位2020」的選樓環節全部取消。

【暫停服務】由7月4日起 港鐵來往旺角東至紅磡站再次暫停服務：【下一頁

另外，未來數天的選樓環節亦會延期進行，包括6月29日、6月30日、7月2日、7月5日及7月6日等，當局會盡快在官網公布：https://hos.housingauthority.gov.hk/mini-site/hos2020/tc/message.html

【政府工略】港台請臨時多媒體記者 月薪1.5萬 職位內容一覽：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

房委會 居屋 經濟 天氣 政府工 暴雨 天文台

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