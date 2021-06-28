【育兒精明消費@iM網欄】戒主食減糖分 杜絕糖化8大肌膚問題

愛美想要青春永駐，那你一定知道糖/醣化是衰老的最致命因素之一。糖化會產生8大肌膚問題：乾燥、色斑、暗瘡/暗瘡印、細紋產生、膚色暗黃、毛孔粗大、皺紋增加、鬆弛下垂。不要啊，這些凳凳媽統統不想要。所以要減緩衰老，最直接的方法當然就是控制並盡可能減少攝取糖份，還記得上期凳凳媽問大家是否已經準備好戒主食減糖份？是的，就從今天開始試試看吧！

炎炎夏日，循序漸進減糖第一步，或者可以從生活飲料著手。例如起床喝一杯暖水或清水，來取代以前可能喝蜜糖水的習慣。咖啡奶茶不加糖喝，如果覺得太苦接受不了，可以試試多加些奶，或者多加些水沖淡咖啡奶茶的苦味，這樣都會比較容易喝。汽水和果汁飲料也有辦法戒，像是愛汽水的朋友們可以試試改喝天然或有果味的氣泡水，果汁飲料可以改喝無添加鮮榨果汁或蔬果汁，適量不要多過每天一杯。當然最後的目標就是不喝所以含糖和代糖飲料。

第二步就是戒減主食，主食不只是粥粉麵飯，還是大家早餐很愛的饅頭和各式各樣的麵包。要完全戒掉真心不容易，凳凳媽建議可以先從晚餐開始，減半原本的主食量，素菜和葷菜任吃；當自己和身體都適應這種飲食方法，就可以代入午餐，然後再減半主食量，甚至戒掉主食。至於早餐，其實兩個雞蛋加兩片肉，已經比一個麵包可以提供身體更多的營養和能量。

第三步，也是凳凳媽一直在徘徊的階段—戒甜品甜零食。因為就算已經控制平日裏不吃糖果、涼果、甜零食，但很有節日氣氛的一系列甜品，還是很難全部統統說不。所以凳凳媽會給自己鬆一鬆，應節美食可以嚐一口，月事很辛苦會安撫自己來一顆黑朱古力，偶爾也會約一個美美的下午茶，生日蛋糕當然也是不可以拒絕。這麼多的鬆一鬆，所以平日裡更嚴格地執行戒糖才行。

要有效執行戒糖，當然要會看營養成分標籤，以下這些也都是糖份，千萬不要忽視了它們：

高果糖漿（High-fructose corn syrup）

蔗糖（Cane sugar）

麥芽糖（Maltose）

葡萄糖（Dextrose）

轉化糖（Invert sugar）

米糖漿（Rice syrup）

糖蜜（Molasses）

焦糖（Caramel）

而現在越來越多的高甜度水果，實在不易多吃，更千萬不要考慮以水果代餐，酸奶的糖份也要特別小心。糖份會為身體帶來負擔，特別容易引起皮膚發炎，分泌油脂。如果你有嚴重的痘痘或皮膚問題，真心建議你試試看減醣/戒糖。減了但戒不掉，那就沒有懶惰的理由了，動起來吧！

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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