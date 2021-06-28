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【印度疫情】死亡人數被低估 或有近200萬人死

環球社會熱點 15:35 2021/06/28

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印度的新冠肺炎疫情持續，官方數據指有39萬名患者死於新冠肺炎，但不少專家都指印度死亡數字或被低估。美國華盛頓大學研究所的一項統計指出，印度有110萬人死於新冠肺炎疫情，有英國數學家更估計死亡人數為官方數字的5倍。

【英國疫情】國防參謀長確診 國防大臣等官員需隔離 【下一頁】

華盛頓大學健康指標與評估研究所進行疫情統計，估計印度新冠疫情的真正死亡人數超過110萬。研究所所長默里（Christopher Murray）相信，印度染疫及死亡數字被低估的規模，與拉丁美洲或非洲部分國家很相似。

該研究所估計由於印度進行的新冠病毒檢測規模不足，僅能夠檢測到實際染疫人數的3%至5%，導致難以準備統計出確診及死亡人數。

英國米德爾塞克斯大學數學家Murad Banaji一直追蹤印度疫情，他根據死亡率和血清檢測數據，估計印度的實際死亡人數可能達到官方數字的5倍，即相等於有195萬人死亡。

新冠疫苗唔夠對抗社區感染？ 世衛倡繼續做好防疫 【下一頁】

醫學專家指出印度部分醫院在4至5月疫情高峰期拒收病人，可能導致印度新冠疫情死亡人數被嚴重低估。而且印度農村地區有不少貧困人口，他們幾乎無機會接受新冠檢測或醫療服務。

印度當時的患者人數不斷增加，但醫院面臨龐大壓力未能安排所有患者入院治療，大量人未接受檢測就已病死家中。

事實上，印度部分邦和城市也曾修訂染疫及死亡人數。金融中心孟買所在的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）經修訂後，確診死亡人數上升至8,000多人。而新德里也修訂4月第二波疫情高峰時的確診和死亡人數，分別增加了4.4萬人及700多人。

責任編輯：鄭錦玲

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