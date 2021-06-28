【政府工略】港台請臨時多媒體記者 月薪1.5萬 職位內容一覽

香港電台請臨時多媒體記者，月薪15875元，主要編輯、採訪及報道新聞。職位須輪班或不定時，包括凌晨工作，另外，申請人或須參加工作技能及/或聲線測試。職位將按為期不多於12個月之非公務員合約條款聘任。受聘人如在合約期內一直維持良好的工作表現及行為並完成合約，將可獲發約滿酬金。約滿酬金連同政府向強制性公積金計劃供款的金額相等於底薪總額15%。與此同時，職位可享有根據《僱傭條例》規定給予而又適用之休息日、法定假日、年假、產假及疾病津貼。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格 (G.F. 340 (Rev. 3/2013))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁或香港電台網頁下載。申請人須把填妥的申請書，於截止申請日期或之前以郵寄或親身送交下列地址。申請人如以郵寄方式遞交申請表格及相關文件，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及支付足夠郵費；否則，申請人須自行承擔因未有支付足夠郵費而引致的任何後果。信封上的香港郵戳日期將被視作遞交申請日期。信封上請註明申請職位。如親身遞交，請於辦公時間內 (星期一至五上午8時45分至下午6時，午膳時間下午1時至2時休息) 送交下列地址。所有申請書，如逾期遞交、資料不全、以傳真或電郵方式遞交、或並非使用指定的申請表格，將不予考慮。申請人如獲甄選參加面試，通常會在截止申請日期後6星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已落選。只有獲甄選的申請人才會收到通知。

聯絡地址：九龍廣播道30號香港電台電台部中央行政組

查詢電話：2339 6311

截止申請日期(日/月/年)：08/07/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂