【加密貨幣】墨西哥富豪支持用比特幣 稱其銀行正準備接受使用加密貨幣

墨西哥第三大富豪Ricardo Salinas Pliego日前在Twitter稱，支持使用比特幣，而他所擁有的銀行Banco Azteca正準備接受加密貨幣。

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據《 彭博》報道， Ricardo Salinas Pliego在Twitter回覆微策略公司（Microstrategy Inc.）創辦人、比特幣倡導者Michael Saylor時表示：「我當然推薦使用比特幣，我的銀行正準備成為墨西哥第一間接受比特幣的銀行。」他又表示，其他人若想獲得更多 細節或信息，可追蹤其 Twitter帳戶。

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Michael Saylor之前引用了Ricardo Salinas Pliego此前的一段影片，他在片中表示，比特幣應該出現在每個投資者的投資組合中，他更抨擊「法定貨幣」，稱它們是「欺詐」和「惡臭」（“fraud” and “stinky.”）。

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Ricardo Salinas Pliego 去年表示，他將其流動性投資組合的10%投資於比特幣。據彭博億萬富翁指數顯示，這位墨西哥大亨的財富，包括零售、銀行和廣播業務的股份，其身家於今年增長28億美元至158億美元。

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