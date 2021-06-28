【Good Food,Good Mood@iM網欄】久違了的味覺驚喜 全新餐廳WHEY

日劇Grand Maison Tokyo講述失意天才廚師尾花夏樹（木村拓哉飾演）追逐米芝蓮三星的故事，當中美食雜誌總編輯Linda因為多年來食得太多「好嘢」而對美食感覺麻木，後來因品嚐到尾花與團隊的嘔心瀝血之作而好食到喊（她真的流下淚來），雖然有點誇張，但又不無道理。隨著美食經驗越來越多，味覺會變得更加sophisticated，要求會越來越高，也較難獲得驚喜。很多人問我某某餐廳好不好吃，我最常用的答案是：「好吃，但沒有驚喜。」要數近年最令我感到驚喜的餐廳，非Arbor莫屬。最近，年輕新加坡廚師Barry Quek在中環開設新餐廳WHEY，我有幸成功訂座，晚餐連amuse bouche及petit fours在內共11道菜，我真心覺得由頭好到尾，是久違了的創意及驚喜。

首先出場的是三款canapes：Archar是著名新加坡醃菜沙律，廚師用本地農場有機蔬菜如青瓜及青木瓜等做成醃漬卷物，味道酸酸甜甜，質感爽脆；Pie Tree是新加坡小吃「小金杯」，盛載著沙田柚肉、鱆紅魚及芝士醬，味道偏鹹又帶點umami（鮮味）；Chicken即脆雞皮，上面頂著雞肝醬與葡萄果醬，香濃回甘。

Cherry tomatoes的醃漬櫻桃蕃茄及燈籠果清甜多汁，上面蓋著一塊透明的薑花啫喱，灑上一點發酵番茄凍湯及羅勒油，味道層次豐富，一啖吃盡甜、酸、鹹味，卻又十分清新。

Spring Peas選用日本生蠔，體積雖小但鮮甜清爽，配上豌豆，甜上加甜，加埋魚子醬，鮮上加鮮！

Flower Clam用了本地花甲，加入竹筍，味道濃郁，香草的餘韻強勁，熱騰騰的，十足comfort food的感覺。

現在很多餐廳也喜歡在用餐中段才上麵包，想想也對，用餐初期最肚餓，那麼早便用麵包填飽個肚，之後的菜餚定會失色不少。WHEY的自家發酵麵包每天新鮮出爐，有天然酵母酸種麵包，以及混入東南亞黑果（Buah Keluak）的牛奶麵包；前者比較平凡，後者能做到真正的外脆內軟，黑果香味獨特。

Seared Scallop選用北海道帶子，輕輕煎香，底部墊了蘿蔔蓉，加入大樹菠蘿及蝦鬆，在海鮮中吃出水果的甜令我喜出望外，配搭創新，喜歡！

Grilled Kinmedai把金目鯛輕輕烤熟，魚肉嫩滑；一旁用大蔥捲著臭豆（petai bean）及醃漬乾蔥，醬汁主要用魚骨及羅望子製成，微辣，香茅味重，是全晚最具東南亞風味的菜式。

主菜可選「豬」或「牛」，我們決定一人選一款，然後交換試試。「肉骨茶豬肋肉」以胡椒肉骨茶為靈感，精選新界農場豬，以白胡椒湯低溫慢煮後再炭燒，配上豬心及自家發酵椰菜，最後淋上白胡椒醬汁，肉嫩滑而不膩，不愧為招牌菜！「鹿兒島A3和牛肋肉」採用炭火燒烤，配菜是香煎沙葛及炸牛蒡絲，一旁的炭燒牛舌是亮點，但整體而言還是「豬」更勝一籌。

Curry Laksa Rice即「花蟹叻沙蒟蒻飯」，你沒有聽錯，是用蒟蒻代替米飯，配搭用人手拆肉的本地花蟹，加上自家製咖喱叻沙湯，惹味非常，口感煙韌，亦是低碳人士的福音。

Soursop Sorbet是加入了泰國青檸（Kaffir Lime）的雪葩，循例在濃味的主菜後呈上，讓你清一清味蕾，與底部的椰子肉同吃卻又有畫龍點睛之效。

甜品選了Brown Butter Ice Cream，用焦化黃糖雪糕配搭芒果、牛奶脆脆、糖漬核桃及法國蛋白脆餅，又是一另味道、口感層次豐富的佳作，蛋白餅能做到脆而不黐牙實在值得一讚。

話明由頭好到尾，當然不可不提petit fours；Chef Barry貫徹在歐陸菜中融入東南亞風味的主題，以「椰子紅豆蝶豆花雪糕夾餅」、「班蘭芝士蛋糕」及「印度香料crack pie」作結，讓我們留下深刻而美好的印象。

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