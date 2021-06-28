南韓女性家務勞動一年平均價值　達逾9萬港元　

南韓女性家務勞動年均價值達1380萬韓元（9.43萬港元），為男性的2.6倍。

據《韓聯社》報道，南韓統計廳近日發布家務勞動價值評估數據，在2019年，當地負責照顧孩子、煮飯、打掃衛生等家務勞動創造價值較５年前增35.8％，達490.9億韓元（約3.35億港元）、佔名義國內生產總值（GDP）的25.5%。

在家務勞動價值中，女性佔72.5%、男性則佔27.5%。報道提及，如以一名女性作計算，其一年平均創造的家務勞動價值為1380萬韓元，為男性的2.6倍；值得留意的是，男性無薪家務勞動時間在不斷變長，由2004年的45分鐘增，增至2019年的64分鐘；而女性一天平均進行3.5小時的無薪家務勞動。

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責任編輯：黎淑雯