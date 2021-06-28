【美股分析】潛在升幅達八成? 四原則選三隻低市值潛力黑馬

大市值具升值潛力的美股並不罕見，Facebook、Alphabet、Apple、Amazon等科技巨擥，相信投資者們也耳熟能詳，而要找出低市值的潛力股卻非易事，一來美國上市企業數量多如繁星，其次本港投資者對美國中小型企業了解不多，要從股海中選股不是易事。

《TipRanks database》便利用四大原則，包括 1)市值低於7億美元、2) 股價低於10美元 3)分析師平均給予「買入」評級 4) 升值潛力高達八成或以上。由於上述四大條件中的最後一項頗為苛刻，故只有三隻低市值潛力股符合資格。

一、Enthusiast Gaming Holdings （EGLX）

總部位於加拿大多倫多的Enthusiast Gaming是新上市的線上遊戲電子媒體，公司管理數十個線上遊戲相關品牌，涉足傳媒、社交媒體、社區聊天亦有自家品牌的遊戲。在今年第一季，Enthusiast Gaming收入達4800萬美元，按年增長八成; 其收入來源當中，便包括137,000位付費用戶，按年增長達49%，以公司的廣告收入亦由58,000美元大增至179萬美元。

H.C. Wainwright分析師Scott Buck指看到公司有明確的發展目標，「公司營運超過100個遊戲相關的網店及超過1000個Youtube頻道，這些數碼資產組合將令公司帶來更多收入。」他給予公司10美元的目標價，潛在升幅八成。其他華爾街分析師的看法就更牛，目標價平均達10.45美元，即反映未來12個月將有88%的潛在升幅。

二、Mogo Finance Technology（MOGO）

Mogo是加拿大的小型科技金融公司，提供包括個人信貸、預付信用卡、信貸評級以及按揭服務。該公司繞過傳統的金融系統，其服務及客服皆通過線上進行，現時旗下的註冊客戶數目高達1.6百萬人。Mogo今年首季收入達9.28萬美元，按年增17%，公司六月宣布買入更多加拿大最大加密貨幣交易所Coinsquare的股權，至今持有後者股權37%。

BTIG分析師Mark Palmer給予該公司13美元的目標價，以現價7.08美元計算，Mogo仍有84%潛在升幅，其餘大行分析師亦平均給予公司「買入」評級，平均目標價為12.8美元。

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三、Avrobio（AVRO）

最後一家由四大原則篩選出來的是一家生物科技公司-- Avrobio，公司現時正研發痛症、慢性疾病等的單劑量基因療法，將公司研發、用於治療疾病的基因值入患者的干細胞當中，以限制或阻止病情繼續惡化。現時公司研發、針對罕見遺傳性疾病法布瑞氏症（Fabry Disease）及高雪氏症（Gaucher Disease）療法正進入第一及第二試驗階段。

現時有7位分析師覆蓋此股，當中6位給予「買入」評級，一位給予「持有」評級，平均給予目標價22.2美元，以現價9.89美元計算，潛在升幅為124%。