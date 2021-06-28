【ET講股通】梁耀康：三隻體品股可上望幾多？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

港股半日市，恒指全日跌19點，收報29268點，大市總成交1,016億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，明天期結，加上七一假期在即，本周波動料有限。體育用品股為市場焦點，主因李寧 （02331） 公布盈喜，刺激板塊全綫爆上。

李寧盈喜令市場驚喜，尤其是盈利增長遠勝收入增速，主要受惠經營利潤率提升。先前公布盈喜的安踏 （02020） ，亦反映同樣趨勢。

體育用品股主要銷售鞋類及潮流服飾，依賴3大渠道，包括傳統經銷商及電商渠道等，透過增加自營店比例，成功改善經營效率。事實上，國產品牌近年定位升級明顯，已不遜國際品牌，加上新彊棉事件後，國人對國產品牌的支持明顯升溫，亦有利李寧、安踏、特步 （01368） 等提升賺錢能力。

李寧目標價110元 安踏200元

李寧升13.6%至93.85元，安踏升5.4%至189.7元，特步升10.5%至14.7元。體育用品股升勢持續多時，惟在基本因素支持下，現估值未算出現泡沬，但要留意下半年盈利增長勢必放慢。

展望後市，若予李寧40倍PE（市盈率），目標價看110元，若無貨，宜待回調再考慮。若予安踏40倍PE，目標價看200元。未見公布盈喜的特步，予30倍PE，目標價看16元。穩陣計，首選安踏；增長計，則揀李寧。

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