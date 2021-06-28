【職場熱話】因一個經歷 新同事黑雨也回公司 還問：「為甚麼沒有人？」

別說有黑雨警告，早上起床看到外面下大雨的話，不少打工仔都不想上班了吧。只可惜的是每間公司對黑雨的規定都不一樣，有些公司還是要求員工上班。近日有網民於網上討論區發文，指新同事在黑雨時回到了公司。

網民經歷：

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不少網民感嘆新同事入世未深，如果他是剛踏入社會的話，自動回公司也是情有可原。他們更覺得公司應該提早讓新同事過試用期，因為「他熱愛工作」。不過有人就為新同事感到可憐，指如果是以日薪計算，星期一也不算是上班日，應該沒有工資。

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更有網民直言：「陰影這麼大？」，又叫樓主別這麼快安心：「不用回公司又不是代表不用在家工作。」。他建議新同事下次應該要聰明地先在群組裏問一下，被人嘲笑也好過在公司呆等。

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責任編輯：張瑋婷