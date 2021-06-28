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【可持續發展】太古推可持續發展策略SwireTHRIVE 2.0　涵蓋五大重點工作範疇

股市 15:10 2021/06/28

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【可持續發展】太古推可持續發展策略SwireTHRIVE 2.0　涵蓋五大重點工作範疇

太古股份 （00019） 宣佈，集團推出新版本可持續發展策略SwireTHRIVE 2.0，涵蓋範疇更廣 。新策略以集團的2016年環境策略為基礎，涵蓋五個重點工作範疇，包括氣候（減碳及復原力）、廢棄物、水資源、員工（多元共融、健康與安全）及社區。

太古承諾於2030年前實現以下指標：以2018年為基準，減少直接營運中50%的溫室氣體排放（不包括國泰航空 （00293） 使用燃油的相關排放）；以2018年的凍結效益為基準，減少27%的取水量；將55%受太古管理的廢棄物停止運往堆填區；及於2024年前使女性擔任高級管理職位的比例達至30%。

太古集團可持續發展事務總監馬歌司博士表示，全球必須於2050年前達至淨零碳排放，以防止因氣候變化而帶來的最壞影響，太古根據氣候科學而設定進取的減碳目標，長遠來說是正確的路向，可令集團的業務更具靭力和與時並進，充分利用重大的機遇以進一步推動創新與可持續發展。

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編輯：陳韻妍

 

港股 太古股份公司 A（00019） 國泰航空（00293） 可持續發展 ESG 太古 國泰航空

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