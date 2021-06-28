【電子消費券】ELEMENTS圓方推盛夏消費賞　電子消費滿2,000元享2,000元獎賞

▲ ELEMENTS圓方即日起至8月15日推出「盛夏消費賞」，顧客於場內以電子消費滿$2,000即可享總值$2,000獎賞。（圓方提供圖片）

電子消費券計劃將於7月4日起接受登記，ELEMENTS圓方即日起至8月15日推出「盛夏消費賞」，顧客於場內以電子消費滿$2,000即可享總值$2,000獎賞，另憑指定消費亦可享總值$8,000獎賞。

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顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日單一消費滿$2,000，即可享總值$2,000獎賞，包括$1,000 ELEMENTS圓方餐飲現金券及$1,000商戶禮券；另消費滿$28,000，亦可享總值$8,000獎賞，包括合共$2,200 ELEMENTS圓方指定類別現金券及$5,800商戶禮券。

各款ELEMENTS圓方現金券分別適用於場內逾百間人氣商戶，場內多個國際高級時尚品牌包括Alexander McQueen、DAMIANI、De Beers、dunhill、Saint Laurent、Salvatore Ferragamo等亦已推出多款時尚新季單品。即日起至8月31日，於Brooks Brothers消費滿$3,000，即可享$300折扣優惠，更可兼享場內購物禮遇。

此外，精品香水專門店Parfumerie Trésor - 香氣寶庫全新進駐ELEMENTS圓方，即日起至7月31日，於ELEMENTS圓方新店消費滿港幣$1,800即可參加「香水酒精搓手液工作坊」。顧客亦可於PREMIERE CINEMAS享受精彩優惠，凡購買「週日親子電影場」小童戲票即可免費獲贈成人戲票。演薈廣場食肆亦推出歡樂時段餐飲優惠，精選飲品低至買一送一。

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責任編輯：朱悅瀅