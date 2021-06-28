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【MWC 2021】熱門科企拒參與　MWC巴塞實體展　參與人數減7萬

科技 14:56 2021/06/28

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科技界盛事世界流動通訊大會（MWC）於西班牙巴塞隆拿的線下展會，在當地時間6月28日正式開幕。不過受新冠肺炎疫情影響，多間科技大廠相繼拒絕參與，綜合外媒最新報道，MWC 2021由過往通常吸引超過10萬人以上參展規模，縮減至大約3萬人。

去年的MWC展會因疫情已經取消了一屆，並且由今年2月推遲到6月底才進行。MWC 2021參展業者主要來自歐洲地區國家，或是駐足歐洲地區的企業，包括歐洲電訊商沃達豐（Vodafone）、Telefonica、Orange等，以及華為、聯想（Lenovo）等品牌。不過其他熱門科企如Nokia、三星、Sony、愛立信（Ericsson）等均沒參與MWC 2021線下展會，部分更選擇透過線上形式參與。

【MWC】三星於MWC大會期間舉行綫上發布會　Galaxy Watch智能手錶將成為主角

冀實體展會促商業機會　帶動在地消費

主辦單位GSMA會長Mats Granryd表示，早前其實亦相當擔心無法吸引廠商進駐參展，不過他希望透過MWC 2021證明恢復舉辦實體展會活動的可行性，強調依然需要透過實體展會活動促成更多商業機會。西班牙政府亦預期，活動如MWC 2021可恢復實體形式舉辦，藉此吸引更多企業進駐，同時也能帶動在地消費、觀光經濟發展等。

依照官方統計，今年有來自143個國家或地區的參與者，須需配戴口罩和用於追踪接觸者的數碼證章等措施，並經過檢測才可進場。

Galaxy Watch Active 4渲染圖曝光　四色+圓形錶面設計

責任編輯：張寶燕

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