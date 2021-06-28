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【盈喜股】昊海生物科技料多賺7至8.1倍 股價一度升71%再創歷史高位

股樓投資 14:50 2021/06/28

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昊海生物科技（06826）發盈喜，帶動股價今日（28日）突破月初所創的紀錄高位103.1元，更曾飆71%至150元，現仍升22.5%，暫報107.4元，成交額增至2.3億元。

昊海生科預計，上半年淨利潤約2.2億至2.5億元人民幣，按年增長約7至8.1倍，主要受惠於內地疫情得到有效控制及經濟回暖，帶動主要產品的內地市場需求得到恢復並實現增長，尤其是新產品銷售有較大幅度增長推動，與此同時，公司持續開展各類市場和營銷活動，擴大品牌知名度和影響力。

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記者：郭秀慧

盈喜 產品 生物科技 經濟 昊海生物科技（06826） 銷售 香港 品牌

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