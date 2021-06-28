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美國好市民助擊斃槍手 反遭到場增援警員槍殺

環球政治 16:13 2021/06/28

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美國上周發生一宗槍殺案，一名槍手因仇警殺死一名警察，其後被見義勇為的市民赫爾利擊斃。但有到場增援的警員誤認赫爾利為槍手，開槍將其殺死。警方形容赫爾利是一位英雄，赫爾利和被殺警員的死同為悲劇。

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位於美國科羅拉多州丹佛市（Denver）西北約10公里的阿瓦達鎮（Arvada），上周一（21日）發生槍擊案，死者包括警員比斯利（Gordon Beesley）、槍手特洛伊特（Ronald Troyke），及赫爾利（Johnny Hurley）。當地警方早前一直未有公布赫爾利於案中角色，亦未透露赫爾利被何人殺死。

警方直至上周五（25日）發布一段短片，證實赫爾利是協助擊斃槍手的英雄，指他擊斃槍手的行為挽救更多可能會被槍殺的生命。

根據監控錄像短片，59歲槍手特洛伊特伏擊案發時正在附近巡邏的警員比斯利，更開槍將其擊斃。警方指特洛伊特其後從車上取出一把AR-15步槍，赫爾利則持手槍與其對峙，並成功擊中槍手。

但當增援警員抵達現場時，看到赫爾利手持屬於槍手的AR-15步槍，就立即將赫爾利擊斃。

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阿瓦達警局局長斯特拉廷（Link Strate）稱讚赫爾利行動果斷、勇敢及有效。警方並未為赫爾利的死道歉，僅指槍手需對一系列慘劇負責。地方檢察官辦公室及其他執法人員小組，正向槍殺赫爾利並遭停職的警員展開調查，其後會就調查結果決定是否起訴涉事警員。

警方表示槍手是因為仇警而犯案，特洛伊特案發前計劃盡量殺死最多的警察，認為此舉可追究警察責任。首宗槍擊案發生前40分鐘，警方曾收到槍手兄弟電話，指特洛伊特會做一些瘋狂的事，要求警方對其進行搜查。警方到特洛伊特寓所搜查，但未能尋獲他。

當地警方為同袍比斯利發起籌款。而赫爾利朋友亦為其家人發起眾籌，目前已籌得逾6.4萬美元（約50萬港元），遠超8,000美元（約6.24萬港元）的目標。

責任編輯：李俊儀

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