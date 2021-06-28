保誠公布「新冠疫苗接種大抽獎」詳情　即日起接受登記

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【大行點睇】中信証券料第5批帶量採購對市場衝擊小 建議關注6大醫藥股
為鼓勵市民接種疫苗，不少商家響應政府呼籲，推出不少優惠。保誠公布有關「新冠疫苗接種大抽獎」活動詳情，市民可即日起至2021年9月15日期間登記，以下為資料詳情：
|登記日期
|2021年9月15日
|參加資格
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|結果公布
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|獎賞
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頭獎（名額10個）：
保誠自願醫保尚賓計劃10年免費保障（每年自付費 $20,000港元之港元基本計劃）
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二獎（名額10個）：
保誠精選「旅遊樂」旅遊保障計劃10年免費保障（個人全年計劃）
|登記抽獎方法
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1.下載Pulse by Prudential手機應用程式，完成帳號登記
2.點擊首頁頁面的抽獎橫幅，並填寫所需資料及選取「提交」
3.完成登記
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責任編輯：黎淑雯