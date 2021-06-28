保誠公布「新冠疫苗接種大抽獎」詳情　即日起接受登記

登記日期 2021年9月15日

參加資格 2021年9月15日或之前已年滿18歲並持有有效香港身份證

於2021年9月15日或之前完成接種至少一劑新冠疫苗

於Pulse by Prudential手機應用程式完成簡單登記步驟

每位合資格參加者只限參加抽獎1次

結果公布 抽獎將於2021年9月27日以電腦隨機方式進行

抽獎結果將於2021年10月6日刊登於保誠官方網站 www.prudential.com.hk，及當天在香港出版的星島日報及英文虎報

得獎者領取獎品安排詳情將於2021年10月內透過電郵或短訊通知

獎賞 頭獎（名額10個）： 保誠自願醫保尚賓計劃10年免費保障（每年自付費 $20,000港元之港元基本計劃）

二獎（名額10個）： 保誠精選「旅遊樂」旅遊保障計劃10年免費保障（個人全年計劃）