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保誠公布「新冠疫苗接種大抽獎」詳情　即日起接受登記

理財智慧 16:09 2021/06/28

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為鼓勵市民接種疫苗，不少商家響應政府呼籲，推出不少優惠。保誠公布有關「新冠疫苗接種大抽獎」活動詳情，市民可即日起至2021年9月15日期間登記，以下為資料詳情：

登記日期 2021年9月15日
參加資格
  • 2021年9月15日或之前已年滿18歲並持有有效香港身份證
  • 於2021年9月15日或之前完成接種至少一劑新冠疫苗
  • 於Pulse by Prudential手機應用程式完成簡單登記步驟
  • 每位合資格參加者只限參加抽獎1次
結果公布
  • 抽獎將於2021年9月27日以電腦隨機方式進行
  • 抽獎結果將於2021年10月6日刊登於保誠官方網站 www.prudential.com.hk，及當天在香港出版的星島日報及英文虎報
  • 得獎者領取獎品安排詳情將於2021年10月內透過電郵或短訊通知
獎賞

頭獎（名額10個）：

保誠自願醫保尚賓計劃10年免費保障（每年自付費 $20,000港元之港元基本計劃）

二獎（名額10個）：

保誠精選「旅遊樂」旅遊保障計劃10年免費保障（個人全年計劃）
登記抽獎方法

1.下載Pulse by Prudential手機應用程式，完成帳號登記

2.點擊首頁頁面的抽獎橫幅，並填寫所需資料及選取「提交」

3.完成登記

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責任編輯：黎淑雯

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