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民眾巴士站拾獲英國防機密文件 驅逐艦對俄任務外洩

環球社會熱點 15:25 2021/06/28

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英國有民眾上周二(22日)在肯特郡的巴士站拾獲英國國防部機密文件，涉及英國國防部的軍事計劃，包括皇家海軍驅逐艦「保衛者」號於烏克蘭水域附近航行及應對俄羅斯的行動，以及英國可能會在繼續阿富汗駐守的詳細計劃。英國國防部正就機密文件外洩展開調查。

拜登下令空襲伊拉克敘利亞 回應伊朗支援民兵襲擊 【下一頁】

英媒報道，上周二有民眾於肯特郡（Kent）的巴士站拾獲相關文件，認為文件內容敏感，決定交給英國廣播公司（BBC）處理。

據悉，這份文件長達50頁，内有電郵及PowerPoint投影片内容。文件內容包括國防部討論皇家海軍驅逐艦「保衛者」號（HMS Defender） 在黑海西北部穿越俄羅斯邊境，於烏克蘭水域附近航行，預期俄羅斯會作出甚麼反應。

英國於上周三（23日）聲稱皇家海軍驅逐艦「保衛者」號正遵循國際法正常通過烏克蘭領海，屬無惡意情況下穿越烏克蘭海峽。但文件卻顯示英國有備而來，任務屬故意挑釁俄羅斯。而英國國防部已預料俄羅斯或會作出3種回應。

此外，該文件涵蓋當美國及北約從阿富汗撤軍後，英國可能會在當地駐軍的計劃。

俄羅斯稱向英軍驅逐艦開火示警 英國否認 【下一頁】

英國國防部發言人於聲明中表示，國防部上周已得悉有職員遺失機密文件，強調部門非常重視資訊安全，並就事件展開調查，不會作出進一步評論。

責任編輯﹕郭麗明

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