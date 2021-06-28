【異動股】信達生物「達伯舒」獲批第四項適應症 曾漲近6% CFO：明年可望美國上市

▲ 信達生物首席財務官奚浩表示，正常情況下「達伯舒」有望明年在美國獲批上市。

信達生物 （01801） 披露，國家藥監局已正式批准其創新PD-1抑製劑「達伯舒」（信迪利單抗注射液）聯合「達攸同」 （貝伐珠單抗注射液），用於既往未接受過系統治療的不可切除或轉移性肝細胞癌的一線治療，為全球首個獲批用於肝癌患者一線治療的PD-1免疫聯合療法，亦分別是「達伯舒」、「達攸同」獲批的第四項適應症。

信達生物午後開市高見94.6元，曾漲5.9%，最新仍升4.9%，暫報93.65元，成交超過3億元。

信達生物首席財務官奚浩接受《經濟日報》專訪時稱，「達伯舒」正常情況下有望明年3月在美國獲批上市，將成為公司全球化轉型的第一步。

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「達伯舒」為信達自主研發的廣譜抗癌PD-1藥物，2018年底獲國家藥監局批准上市，治療經典型霍奇金淋巴瘤，該藥其後獲批聯合其他藥物治療一綫非鱗狀非小細胞肺癌、一綫鱗狀非小細胞肺癌。美國FDA今年5月受理「達伯舒」聯合培美曲塞和鉑類用於治療一綫非鱗狀非小細胞肺癌患者的上市申請。

奚浩續指，信達生物目前23款候選藥物處於臨床階段，公司未有公開的臨床前候選藥物更超過50款，當中不少新藥都有全球化潛力，「這50多款產品就是希望保證在2025年後，有幾款世界級的first in class（同類第一）、worldwide rights（擁有全球權利）的產品，全球產品亦即銷售額達到數十億美元級別的產品。」

他表示，信達生物的目標是成為全球化公司，擁有研發、生產、商業化的全流程平台，但「學會走路，才學會跑步」，信達初期將利用知名合作夥伴的全球網絡，令走出去的第一步更順利，之後會考慮建立自己的海外商業化團隊。

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編輯：陳健婷