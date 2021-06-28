【異動股】李寧預告上半年至少多賺1.6倍 大行齊齊唱好 股價一度突破100元

李寧（02331）上周五（25日）收市後發盈喜，預期上半年純利不少於18億元人民幣，而去年同期為6.8億元人民幣，即純利增長至少超過1.6倍。多間大行今日（28日）齊齊唱好，帶動股價進一步抽高，更一度突破100元，高見105元，再創上市新高，現仍升15.3%，報95.2元。

大行予李寧投資評級及目標價﹕

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其中，摩根士丹利發表研究報告指，李寧銷售增長帶動盈利改善，預期上半年純利約19億元人民幣，收入和零售銷售分別增長71%和80%，第二季零售銷售增長達75%。該行預期，到2023年公司淨利潤率可達18%，而其單品牌策略為強勁經營槓桿的主要因素，即使有高基數效應，仍料盈利於2022年至2023年錄30%增長，因此予其「增持」評級，目標價由71元升至99元，相當預測2022年市盈率50倍。

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記者：郭秀慧