  • 28°C
香港時間 : 2021628日 (一) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】李寧預告上半年至少多賺1.6倍 大行齊齊唱好 股價一度突破100元

股樓投資 14:56 2021/06/28

分享：

李寧（02331）上周五（25日）收市後發盈喜，預期上半年純利不少於18億元人民幣，而去年同期為6.8億元人民幣，即純利增長至少超過1.6倍。多間大行今日（28日）齊齊唱好，帶動股價進一步抽高，更一度突破100元，高見105元，再創上市新高，現仍升15.3%，報95.2元。

大行予李寧投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +6
    +5

其中，摩根士丹利發表研究報告指，李寧銷售增長帶動盈利改善，預期上半年純利約19億元人民幣，收入和零售銷售分別增長71%和80%，第二季零售銷售增長達75%。該行預期，到2023年公司淨利潤率可達18%，而其單品牌策略為強勁經營槓桿的主要因素，即使有高基數效應，仍料盈利於2022年至2023年錄30%增長，因此予其「增持」評級，目標價由71元升至99元，相當預測2022年市盈率50倍。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

 

增持 盈喜 異動股 經濟 李寧 目標價 純利 市盈率 李寧（02331） 銷售

上一篇文章

【筍工推介】漁護署請生態調查員 月薪2.2萬 睇睇實際要做啲咩

下一篇文章

【盈喜股】昊海生物科技料多賺7至8.1倍 股價一度升71%再創歷史高位

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版