【醫療科技】3D腫瘤類器官培育技術　助患者篩選藥物

▲ Invitrocue跨國創科生物醫學公司研發3D腫瘤類器官體外培育技術，並在本地7間私營醫院中提供癌症藥敏檢測服務。

癌症患者不但要遭受病痛折磨，更要承擔昂貴的治療費用，但隨着醫療科技不斷發展，協助癌症治療相關服務變得更先進有效。有生物醫學企業研發一項新技術，透過提供個人化體外癌症藥敏檢測，為患者篩選出更有效藥物，幫助減低治療費用。

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毋須親身試藥 現逾50人使用

Invitrocue為跨國創科生物醫學企業，於內地、香港、新加坡、澳洲及德國等地均設有實驗室。Invitrocue香港有限公司總經理張慧儀（Emily）指出，3D腫瘤類器官體外培育技術，由新加坡及德國科研團隊共同研發，可應用於腫瘤學、炎症、自身免疫及傳染性疾病。自去年中開始，公司已將Onco-PDOTM癌症藥敏檢測服務引入香港。「現時本地已有逾50位癌症病人使用，包括乳癌、肺癌、大腸癌等患者。」

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癌症嚴重可引致死亡，因此不可忽視，並需及早進行治療，但有不少病人需要經歷不斷試藥的過程，才能找出最合適的藥物及治療方案。Invitrocue香港有限公司研究員黃琳（Linda）認為，不同患者存有個體差異，腫瘤亦有異質性，而現行的劃一藥物治療策略具有一定局限性。

因此，該團隊所研發的Onco-PDO癌症藥敏檢測，可模擬患者癌細胞對不同的化療藥物及標靶藥的藥物反應，預測腫瘤抗藥性，從而幫助篩選有效及排除無效或低療的藥物，患者也毋須親身試藥，避免不必要藥物治療及副作用。

Linda續稱，Onco-PDO為表型主導（Phenotypic）的體外癌症藥敏檢測，首先收集患者腫瘤樣本並分離出腫瘤細胞，然後在實驗室內培養腫瘤類器官，進行藥物檢測及分析後，約2至3個星期後便可得出檢測結果報告。

▲ 該檢測服務將收集患者的腫瘤樣本，透過分離腫瘤細胞，然後在實驗室培養腫瘤類器官，再進行藥物檢測及結果分析。（李寶如攝）

檢測費3.5萬 與公院商引入

Emily表示，目前檢測費用為3.5萬港元，每個測試會提供8種藥物，未來團隊會測試更多款不同藥物，計劃將數量增加50至60款。除了本地以外，她認為大灣區是一個具龐大潛力的市場，公司也有意計劃擴展，同時會考慮開拓菲律賓、台灣、泰國及日本等地業務。至於樣本運送方面，Linda稱，「腫瘤標本的運輸時間，需在溫控情況下控制在24小時以內，最長達到48小時。」她指出，在鄰近國家的運送安排上可行，但公司會更傾向在當地設立實驗室。

Linda透露，本地團隊成員約有10人，未來會繼續增聘員工，包括醫藥科學、生物科技及市場銷售等方面人手。據悉，該企在養和醫院、聖保祿醫院、浸會醫院、仁安醫院等7間私家醫院提供服務。「目前也正在接觸政府醫院，初步反應正面。」Linda又提及，為了讓更多患者使用服務，就長遠發展而言，其檢測費用將會有下調空間。

記者：李寶如