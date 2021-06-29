【台灣有樂@iM網欄】放鬆心情 從疫情中找回自己的生活

大家好！好久不見了，我已經一個多月沒有發新稿了。因為台灣的疫情仍然持續，從5月15日開始到現在，一直都維持防疫三級警戒，所以在這段時間我都待在家裏很少出去。過去的一個多月，所有工作都被喊停，幾乎每天都待在家裏，整天都在關注確診數字和關於疫情的新聞，彷彿生活就只有疫情沒有其他。

【台灣有樂@iM網欄】台灣疫情大爆發 民眾自動「封城」抗疫意識高，見【下一頁】

但要維持生命，還是必須要進食，所以我大概一個星期才會出門採購一次。每次出門都會戴上口罩及防飛沫面罩，酒精也是必備，不論做任何事情，只要手部觸及過任何東西都會大量噴灑，甚至買回家的食物，都要一一徹底噴過酒精才安心。後來我意識到我對於這次疫情有點焦慮，我就刻意提醒自己一定要放鬆。我開始把專注力放在其他事情上，例如研究食譜，或是把之前已拍攝的影片做後製，目的就是使自己離開新聞。時間真的是最好的證明，疫情過了一個月之後，我也隨之適應過來，生活也變得比較輕鬆，也慢慢找回自己的生活。

最近的兩三個星期，我雖然基本上也是天天待在家裏，但我也調節出一個新的生活節奏。現在每晚10點前就會睡覺，早上五六點就會醒來，有時甚至更早。早起的時候，我就會趁太陽出來之前，趕緊出去騎腳踏車做運動，我才發現一個清晨沒有車輛和行人的台北是非常舒服的。

台北夏季的太陽，不到5點就出來，一個天亮但沒有人的台北城市，感覺整個城市只剩下我一樣。好幾條主要道路，例如仁愛路、復興南路、南京東路，雖然又長又闊，但都好像被我的腳踏車霸佔了。其中有一兩次我甚至去到東面的彩虹橋，在橋上聽着河水流動的聲音，看着天空慢慢亮起起來，在看見太陽從冬眠傳來當日的第一道曙光，這道光綫不期然地會讓我感到幸福，也讓我頓時覺得人生其實是有希望的。

我文字功力有限，不太能夠表達到當時的環境氣氛和我的情緒，但我有把其中一次的過程製作成影片，已經放在我的「港仔張啟樂的臺灣生活」YouTube上，希望大家有空可以去看看。

雖然台灣的疫情持續，但生活仍然要繼續，所以我會繼續努力在台灣好好地生活，也會繼續這個網欄。我們下一篇再見。