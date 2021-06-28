▲ 【新股IPO】畢馬威：香港推SPAC機會高 全年港集資料逾4000億

港府預告港交所 （00388） 將會在第三季諮詢引入特殊目的收購公司（SPAC）上市制度，畢馬威預料香港推行SPAC的機會甚高，畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌預計，香港不會直接複製美國的SPAC模式，認為有方法避免近年監管機構憂慮的「殼股」問題。

畢馬威指出，香港上半年的集資總額創歷史新高，半年集資260億美元（約2018億港元），全球排行第三，僅次於納斯達克的464億美元和紐約交易所的283億美元。畢馬威估計，本港全年新股集資額不少於4000億元，反映該行認為下半年新股集資活動持續活躍。

港府：港交所第三季諮詢香港引入SPAC上市制度，可見【下一頁】

畢馬威表示，今年上半年，共有6家規模較大的中國科技和物流公司上市，共集資港幣1,396億元，佔香港集資總額的65%。此外，共有13家公司通過改革後的制度上市，集資總額為港幣1,411億元，佔期內集資總額的66%，認為香港已形成可支持創新型公司發展的生態系統。

對於港交所早前決定調升主板上市盈利要求60%，明年起正式實行，劉大昌認為下半年會有更多企業趕於新例實行前申請上市，但主要涉及中小型新股，對整體集資額影響不多。

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編輯：麥德銘