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東南亞4000萬互聯網新用戶　新加坡有望成亞洲電商中心

商業 15:42 2021/06/28

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隨著亞洲數碼經濟的發展，有 4000 萬東南亞新用戶加入互聯網。而配合此趨勢，新加坡在近年推出多樣電商戰略，希望成為亞洲電子商務中心。

據外媒CNBC報道，Google東南亞電子商務正蓬勃發展。​​Google新加坡國家總監Ben King表示，讓新加坡在周遭國家中脫穎而出的是其政策，正正配合了數碼產業和數碼經濟的蓬勃發展。他補充，儘管如此，新加坡仍面臨數碼產業相關的人才和技能，這將是影響新加坡成電子商務中心的關鍵。報道亦指出，該國政府在為此與Google合作推 Skills Ignition SG 計劃，為那些想投入數碼產業的市民提供工作培訓。King亦回應，當地政府真正推行該計劃的目的是為改善疫情下的就業率，並努力推進新加坡電子商務的發展和培養行業人才。

【山頂纜車】第五代山頂纜車退役　服務32年有多少貢獻？（多圖）

據Google、淡馬錫（Temasek）和全球咨詢公司貝恩公司（Bain&Company）聯合發布的2020年東南亞電子商務報告顯示，新加坡去年約有 4000 萬新用戶加入了互聯網，約90%新使用者表示打算在疫情後繼續使用這些服務。新加坡華僑銀行首席經濟學家 Selena Ling 表示，為了讓新加坡能夠利用這些趨勢，需要結合相當精通互聯網的人口、高移動普及率以及價格合理的良好互聯網連接來推動這種增長。作為新加坡電子商務戰略的一部分，該政府計劃到 2025 年在整個國家推出兩個 5G 網絡，為國家互聯望提供更快的速度。Ling又指出，智慧國家的三大支柱需擁有數字化經濟、數字化政府，以及數字化社會，而新加坡的電子商務戰略確實涵蓋了會達致成功的所有要求。

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【大灣區機遇】大灣區與三藩市灣區的合作機遇　美國企業如何藉香港開拓大灣區市場？

責任編輯：張凱琳​​​​​​

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