【新股IPO】青瓷遊戲申請上市 騰訊阿里嗶哩嗶哩有份投資

內地手遊開發及發行商青瓷遊戲已遞交上市申請，中金公司及中信証券為聯席保薦人。另青瓷遊戲在上市前已引入多間科技公司為股東，包括騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）及嗶哩嗶哩（09626），各持有上市前約4.99%股權；此外內地網絡遊戲公司吉比特亦持股21.37%，博裕資本則持有約1.87%。

【新股IPO】喆麗控股2209今日起招股 入場費3364元，見【下一頁】



根據青瓷遊戲資料顯示，公司目前正營運《最強蝸牛》、《不思議迷宮》等6款遊戲，並擁有10款移動遊戲儲備，其中4款為自主開發，計劃於2021至2023年推出。截至3月31日止首季所有遊戲平均每月活躍用戶達370萬人，ARPPU達205元人民幣，累計註冊玩家約6,575.3萬人。

【新股IPO】優趣匯02177今日起招股 入場費3101元，見【下一頁】

今年首季度，青瓷遊戲收入錄得4.8億元人民幣，按年大增近15.4倍；純利亦增長16.8倍至近1.67億元人民幣。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正