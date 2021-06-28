【Amazon】亞馬遜收購加密傳訊平台Wickr 　力爭政府業務擴大客源

網絡安全近年受各科技巨企看重，亞馬遜（AMZN-US）早前宣布，亞馬遜旗下網路服務公司AWS已經收購加密傳訊平台Wickr，以保護安全通訊，並擴大其客源。

亞馬遜在上周五（25日）宣布，AWS已成功收購Wickr公司，惟並未披露交易細節。Wickr作為初創公司，現正提供一款免費開放大眾的通訊 app及付費版的軍事通訊服務。AWS資訊安全執行長Stephen Schmidt表示，隨著疫情持續，越來越多人採用遙距辦公模式，Wickr所提供的通信安全服務的需求亦因此增加。

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事實上，外界盛傳AWS一直希望獲得更多的政府業務。 據外媒報道，AWS與微軟（Microsoft）就五角大樓價值數十億美元的雲交易已展開了激烈競爭。現時，數以千計的政府機構正使用亞馬遜的雲計算服務，預料Wickr的收購或可為其擴大客戶源。

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責任編輯：張凱琳