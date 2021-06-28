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【Windows 11】微軟調整Windows 10電腦升級時間表　2022年才享免費升級

科技 14:15 2021/06/28

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Windows官方日前針對網民提問Windows 11升級的時期，在Twitter的最新回覆是於明年起，開放讓現有使用Windows 10系統符合系統需求的電腦用戶升級。

微軟（Microsoft）旗下全新的Windows 11作業系統終於在上周正式亮相，主要帶來6個領域更新，如在用戶介面（UI）上大幅改動、更改App商店的分紅政策等。對於電腦用戶最關心的升級時間表，微軟原本在發布會上表示，所有Windows 10用戶都可免費升級Windows 11，預計最快在今年秋天就能下載安裝。

不過Windows官方日前針對網民提問Windows 11升級的時期，在Twitter的最新回覆是：「Windows 11正式版本將於2022年起開放讓現有使用Windows 10系統符合系統需求的電腦用戶升級。」

舊版本4年後退場

Windows 11預計在明年陸續推出，為符合資格的電腦免費升級，然而用戶亦可選擇繼續使用Windows 10。據微軟在Windows 10的的「生命週期」文件中提到，該版本的退場時間是2025年10月14日，即是還有4年才正式退場，期間會持續提供軟件名安全性更新。

另須注意的是，設備升級最低的系統要求為64GB儲存空間、4GB RAM及64bit架構處理器，所以並非所有設備都可升級。電腦用家現時可到利用「PC Health Check」的工具，來檢查設備是否可以運行Windows 11；微軟亦有於官網列出支援的CPU名單。

責任編輯：張寶燕

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