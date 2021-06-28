【新股IPO】喆麗控股2209今日起招股 入場費3364元

本港網上零售商喆麗控股（新上市編號:02209）自周一（28日）起至周五（7月2日）招股，計劃發售3,954萬股股份，招股價介乎3至3.33元，每手1,000股，一手入場費約3,364元；7月9日掛牌；大華繼顯為獨家保薦人。



喆麗控股是次上市引入了兩名基石投資者，包括CS Logistics Holdings及Triple Surge Holdings，合共認購4,500萬元股份。

【新股IPO】小鵬汽車9868周五招股 一手入場費18181元，見【下一頁】

是次集資所得，其中54%用於加強集團市場營銷工作；20.1%用於優化集團的平台內容及資訊科技能力以及創造令人滿意的用戶體驗；16.1%用於提高集團的物流配送實力及倉庫效率；及餘下9.8%用於一般營運資金。

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記者：張以正