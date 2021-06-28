【新股IPO】優趣匯02177今日起招股 入場費3101元

內地品牌電子商務零售及批發解決方案提供商優趣匯（新上市編號:02177）由周一（28日）起招股，計劃發行3,069萬股股份，其中10%在港公開發售，招股價介乎11.86元至15.35元，每手200股，一手入場費約3,10１元；下周一(7月5日)截飛，7月12日掛牌；獨家保薦人為中金。



優趣匯是次上市引入了3名基石投資者，包括碧桂園服務（06098）附屬等，合共認購1,191萬美元股份。

【新股IPO】小鵬汽車9868首日孖展超購1.4倍 國際配售錄足額認購，見【下一頁】



是次集資所得，其中約54.4%用於投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品牌、豐富品牌組合及加強供應鏈管理；15.7%用於豐富健康產品品牌及產品種類；7%用於加強技術系統及數據分析能力；13%用於尋求對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資；10%用於營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正