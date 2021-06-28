拜登下令空襲伊拉克敘利亞 回應伊朗支援民兵襲擊

美國國防部確認，美國總統拜登周日（27日）下令美軍空襲伊拉克及敘利亞邊境，以回應伊朗支持的民兵組織針對美軍的一系列襲擊。國防部表示，美軍空襲目標包括武器庫，但未有透露是否有人員傷亡。

拜登下令空襲敘利亞 報復伊朗代理人襲擊美軍（第二版） 【下一頁】

美國國防部發表聲明，指空襲行動是在拜登（Joe Biden）指示下進行，是次為他上任以來第2次下令空襲伊朗支持的民兵組織。美國官員表示，美軍使用F-15 及F-16戰機進行空襲，飛行員安全完成任務，並成功擊中預定目標。

《路透社》引述消息人士報道，自4月以來，伊朗支持的武裝部隊對美軍設施，進行了最少5次無人機襲擊。國防部表示，美軍是次空襲目標2個位於敘利亞，1個位於伊拉克，民兵組織利用這些設施對美軍發動無人機襲擊。據悉，其中1個涉事目標用於發射及回收無人機。

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國防部指，拜登透過周日晚上空襲明確表示，會採取行動保護美國公民安全。美國五角大樓發言人柯比（John Kirby）表示，美國採取了必要、適當及深思熟慮的行動，旨在限制局勢升級風險。

聲明未有透露空襲是否造成人員傷亡，美國相關官員表示正進行評估。敘利亞人權觀察組織表示，最少5名民兵被殺，另有數人受傷。敘利亞國營 SANA通訊社表示，1名兒童被殺，另外最少3人受傷。

責任編輯：李俊儀