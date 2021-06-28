【旅遊復甦】挪威郵輪推健康安全計劃　翻新郵輪「挪威太陽號」明年登場

▲ 挪威郵輪推出「SAIL SAFE」健康安全出遊計劃。（挪威郵輪提供圖片）

郵輪業在疫情期間陷入困境，現正積極為旅遊復甦做準備。考慮到旅客現時最著重旅程的安全，挪威郵輪推出「SAIL SAFE」健康安全出遊計劃；同時私密郵輪「挪威太陽號」（Norwegian Sun）將在明年於香港首次亮相。

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挪威郵輪「SAIL SAFE」健康安全出遊計劃的三大重點分別為：

10月31日或前出發的航程，將透過疫苗接種、全面病毒檢測和加強健康篩檢措施

安裝醫療級空氣過濾系統、加強衛生消毒程序和增加醫療防疫資源（包括每艘郵輪上設有一位公共衛生專員）

與陸上旅行社夥伴合作，將安全衛生措施擴展到每個目的地

「挪威太陽號」明年登場

同時，最近完成全面翻新的私密郵輪「挪威太陽號」（Norwegian Sun）將會於2022年在香港首次亮相，全船載客2,000人。在港出發的賓客無需於航程前舟車勞動另外安排交通酒店，旅程更加輕鬆方便。

旅客在「挪威太陽號」上可盡情享受各式各樣的餐飲體驗，另外亦有不同表演節目如音樂劇、音樂會、喜劇等。郵輪上的水療中心亦會提供50多項特色理療服務；旅客亦可享用健身室設施，或參加室內健身單車、瑜伽和拳擊課程。

為復航做好準備，「挪威太陽號」已計畫推出5天日本往返之旅、11天亞洲航遊之旅，以及16天東京至西雅圖跨太平洋之旅等，適合不同喜好的旅客。

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責任編輯：葉泳珊