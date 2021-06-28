▲ 【航空告急】波音777X遭提多項關注、最快2023年才獲認證 較原訂晚至少兩年

波音（Boeing，美：BA）在更新客機產品組合再遇阻，新一代波音777X原訂於2020或2021年交付。不過，外電引述美國聯邦航空局（FAA）信件，聯邦航空局認為波音777X未達到型號檢查授權書（Type Inspection Authorization，TIA）標準，預計最快在2023年中後期才有望認證777X客機。

777X於2020年初正式試飛，為波音寬體客機777的後續系列，使用歷來最大型客機引擎，擁有雙引擎最大載客量。國泰航空 （00293） 為777X首批客戶，不過全球航空公司都面對疫情壓力，國泰一直爭取延後交付時間。

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路透引述消息指，美國聯邦航空局稱波音未提交足夠數據、初步安全評估資料，供當局檢查，並提出多項待改良地方，包括控制客機負載量的軟件更新、去年底引發試飛客機自行俯仰（pitch）的軟件修正和根本原因確認。

波音回應查詢時稱，一直將安全視為777X發展過程中最重要的元素，會進行不同測試，驗證客機安全和可靠。波音行政總裁Dave Calhoun本月曾稱，期望2023年可以獲得認證。

波音737MAX因應兩宗致命空難後停飛20個月，歐洲航空監管機構已表明，會對波音777X進行額外檢測。

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編輯：麥德銘