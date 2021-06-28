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夏國賢辦公室閉路電視片外洩 英政府將内部調查

環球社會熱點 13:41 2021/06/28

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英媒早前發布英國前衛生大臣夏國賢的辦公室閉路電視片段，揭發夏國賢於辦公室内與女下屬擁吻。

英媒早前發布英國前衛生大臣夏國賢的辦公室閉路電視片段，揭發夏國賢於辦公室内與女下屬擁吻，夏國賢因違反防疫限制而辭職。英國一名内閣大臣證實，政府將會對夏國賢辦公室閉路電視片段外洩事件進行内部調查。

夏國賢傳已認出軌 向家人攤牌或離婚 【下一頁】

英媒報道，告密者是透過一個目前已刪除的社交媒體Instagram帳戶與媒體接洽，並向媒體提供夏國賢（Matt Hancock）與女下屬擁吻的片段。

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北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）證實，英國政府將會進行内部調查，以深入了解夏國賢辦公室閉路電視片段如何外洩。

盧柏敦表示政府部門内可能發生涉及敏感議題的重要事情，形容内部調查是非常正確的做法。盧柏敦更稱，政府打算成立跨部門小組專門調查事件。

夏國賢認違防疫規定辭職 賈偉德重返英內閣接任 【下一頁】

曾先後任英國衛生大臣及内政大臣的工黨國會議員約翰遜（Alan Johnson）、前國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）都表示，他們於内閣任職時辦公室從未安裝過閉路電視，無法理解内閣大臣辦公室内為何出現相關設備。

夏國賢上周六（26日）宣布辭職，並由前財相賈偉德（Sajid Javid）重返英國政府，接替夏國賢成為衛生大臣。

責任編輯：鄭錦玲

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