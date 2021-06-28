▲ 【本港樓市】銀河聯昌證券看好今年樓價升一成 料地產股股息率保持至少4厘

本港疫情受控，積壓的樓市需求回升，券商亦相繼調高今年本港樓市預測。銀河聯昌證券調高今年樓價預測，由原先估計升5%，調高至升10%，樓市成交亦從之前升10%，調高到升10%至15%。該行維持發展商股「增持」、零售收租股「中性」及寫字樓收租股「減持」評級，首選新鴻基地產 （00016） 、新世界發展 （00017） 、恒基地產 （00012） 及領展 （00823） 。

只要盈利增長 派息政策穩定

銀河聯昌證券房地產分析師鄭懷武表示，本港樓市表現強勁，新地、恒地及新世界亦表示政府正加快農地轉換步伐，以增加土地供應，而且所有發展商都指出，只要盈利按年有增長，便會維持穩定的派息政策，意味發展商股在可見的將來，股息率可維持在4至5厘的水平。

恒地李家誠看好樓市【下一頁】

「按息低企、樓價復甦、農地轉換加快及買家買入更高價房屋，均利好樓市前景。」

零售市道方面，鄭懷武指，政府在過去數月放寬社交距離限制，對於本土民生商場有利，而且政府即將派發5000元電子消費券，亦利好本土消費，相信領展會是主要的受惠者之一。領展管理層早前指，上一財年末季的續租租金調整率已回到正數，相信租金會逐步改善。

美銀調高樓價預測至升5%至10%【下一頁】

至於面向內地客等旅客的零售商場，如九龍倉置業 （01997） 旗下海港城，預期經營情況仍具挑戰，料今年續租租金調整率仍為負數。中線來看，高檔零售仍有賴香港重新通關，屆時將有利九置等奢侈品零售收租股。

現時本港寫字樓空置率仍然高企，3月底空置率仍達7%至10%，首季寫字樓租金再跌2%至4%。鄭懷武預期，寫字樓前景仍有挑戰，料今年租金回落一成，回落幅度較去年的兩成為小，但隨新增寫字樓於2022至2023年陸續落成，屆時寫字樓租金料繼續受壓。

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編輯：陳韻妍