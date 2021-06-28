FUJIFILM Business Innovation Hong Kong　以全新品牌推出嶄新產品 融合創新科技迎接新商機

▲ FUJIFILM BI HK董事總經理松本泰幸表示，新公司名稱能體現集團敢於迎接挑戰，協助客戶不斷創新業務發展。

「價值源於創新」，創新看似很容易，但實際卻很難，既需要以市場需求作為出發點，又要能填補市場空白。Fuji Xerox（Hong Kong）已於今年4月起正式改名為FUJIFILM Business Innovation Hong Kong（下稱FUJIFILM BI HK），隨之推出一系列以「Fujifilm」為品牌的全新多功能影印及打印機，更新及強化現有產品綫，透過創新創造非凡價值。未來亦將着重發展創新科技及服務，以滿足瞬息萬變的市場需求，延續創新的精神。

FUJIFILM BI HK期望透過此次更名，重塑品牌形象，其中「商業創新」字眼強調了集團轉型至提供商業創新解決方案的決心。FUJIFILM BI HK董事總經理松本泰幸指出，新名稱體現了FUJIFILM BI HK是全球公認的業界先驅，且敢於迎接市場轉型變帶來的挑戰，助客戶不斷創新業務發展。

因應環保議題漸受重視，近年市場推動辦公室無紙化，部分企業或機構通過數碼轉型處理普通文書工作，令大眾認為打印產品的市場需求減低，但其實根據國際數據資訊（IDC）報告指出，在無紙化趨勢下，整體打印機市場於2020年第二個季度中仍錄得約1%增長，代表文書打印仍有實際的市場需求。

另一方面，因新冠疫情持續，在家工作成為許多人的新常態，而A4打印機機身通常較輕巧，方便置放於家中，又能滿足一眾在家工作者的打印需求，協助完成文書工作，導致需求由A3多功能影印機轉移至A4打印機，以致A3打印機市場雖下跌約6%，但A4市場卻顯著增長了約14%。為此，FUJIFILM BI HK今年即將推出超過20款的全新打印機，積極回應市場最新趨勢，滿足不同用戶的打印需求。

全新產品綫上市 配合發展新方向

FUJIFILM BI HK已於5月21日推出一系列全新的多功能影印及打印機產品，包括ApeosPro、Apeos C，以及ApeosPrint系列，擁有4個不同型號，共14款產品。產品外形設計全面革新，利用了白色和灰色的強烈色彩對比，凸顯簡單條，營造鮮明獨特的形象。另一方面，為妥善應對遙距工作所帶來的保安挑戰，產品亦全面升級網絡連接的保安設計，以防止儲存於裝置內的數據外洩，務求從體積最小最輕的打印機，到高效能的專業多功能影印機，都能迎合不同行業及工作風格的需要，並提供全面可靠的支援。

▲ 一系列以「Fujifilm」為品牌的全新影印及打印機，可滿足不同業務需求。

松本泰幸表示︰「『Accelerate your business success』是FUJIFILM BI HK奉行的宗旨。透過多功能影印機作為接入點，利用我們在紙張或數碼文件的專業知識，讓客戶業務運作快捷周全，資訊運籌帷幄。FUJIFILM BI HK銳意建立最出色的通訊系統方案，全面配合客戶未來的營商環境。」

打印機市場發展並不限於打印機設備，訂立具前瞻性的發展方向，以及推出全新的產品及解決方案，發揮創新精神才能帶來更大商機。FUJIFILM BI HK將多功能影印機作為業務自動化的接入點，透過掃描器擷取文件資料，以配合人工智能流程自動化、商業流程外判等方案，加上混合工作模式將成為新常態，FUJIFILM BI HK將致力協助企業擺脫傳統的文件處理模式，節省時間成本，從而提升工作效率。

14款新產品列陣 針對不同業務需求

在多款全新產品中，ApeosPro系列為全效多功能打印機，擁有卓越效能，既能滿足高質素影像打印的專業需求，又能協助辦公室日常打印，是打印產品目錄或銷售單張的好幫手。部分產品除可提供打印功能外，還設有釘裝服務，完善整個流程，有助中小企業減省人力資源成本。此外，ApeosPro系列的產品亦適合工作緊湊忙碌的企業或機構使用，例如醫院和老人院，由於員工需要照顧病人或長者，未必有空暇時間處理文書工作，使用ApeosPro系列的產品便能輕鬆解決問題。

另外，Apeos C系列主打周全的保安功能，其卓越的數據保安性能，可解決重視資訊保安的企業對打印敏感資訊文件的需求，業務運作更暢順，同時提升工作效率。產品可通過手機應用程式傳送及打印文件。為了進一步加強安全性，用家更需要將手機拍在機身的指定位置，才會開始列印，令打印文件時更添安心。

▲ Apeos C7070可通過手機應用程式傳送及影印文件，從而提升安全性。

而ApeosPrint系列則為同級產品中體積最小、最輕型，打印速度高、影像效果佳的產品系列，適用於工作空間有限的行業，如零售商店、醫院接待處等，有效提升生產力。此外，由於疫情持續，部分企業員工轉為在家工作，導致在家打印商用文件的需求增加，此系列的小型產品便可方便用家存放，隨時打印。

▲ ApeosPrint C325 dw的體積較同類影印機小，方便用家靈活擺放。

積極促進創新方案 擴大市場覆蓋率

由於人工智能及企業流程自動化將會是市場未來的發展趨勢，FUJIFILM BI HK為工作空間、業務流程和通訊注入創新的科技和服務，將積極投入雲端領域、人工智能和物聯網發展，並與母公司旗下的其他公司及商業合作夥伴，一起促進創新方面的發展，目標透過與電子商貿和商業夥伴的合作，擴充對大眾化市場的覆蓋，同時通過運用和共享支援知識，進一步提高辦公室員工的生產力和效率，以及帶來業務創新。

（資料由客戶提供）