【美股開市】高盛波音帶動　道指升178點　納指跌近0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國10年期債息企1.5厘水平以下，隔晚納指及標指再創新高。美國今日將公布4月房價指數、6月諮商會消費者信心數據。權重股高盛（美：GS）及波音（美：BA）齊有利好消息，推動道指向上，美股開市，道指漲逾170點，納指則見紅。

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即市走勢︰

【21：35】波音（美：BA）獲美聯航同意購買200架737 Max和70架空中客車A321neo飛機，開市漲1%。高盛（美：GS）漲逾2%。

【21：30】美股開市，道指升172點，收報34456點；標指升0.2%，報4298點；納指跌0.1%，報14482點。

【18：35】美元指數向上，升穿92關，報92.047，因變種病毒憂慮推升市場的避險市場需求。道期升34點，納期跌0.1%。

【18：34】歐元區6月經濟景氣指數升至117.6，創21年最高水平。歐股中段向上，英國富時100指數升0.2%，報7087點；德國DAX指數升0.9%，報15695點；法國CAC 40指數升0.4%，報6584點；意大利富時MIB指數升0.3%，報25302點。

【12：17】道指期貨跌23點，報34140點；標指期貨跌5點，報4274點；納指期貨跌28點或0.2%，報14484點。

【11：45】Facebook 反壟斷訴訟獲駁回市值破萬億美元 暫解拆售IG、WhatsApp風險

【11：30】Cathie Wood 旗下Ark Invest向美SEC申請成立比特幣ETF ARKB

【09：45】消息稱蘋果新一代iPhone 部分零部件已到貨

【09：00】美多間銀行提高派息 大摩季息增加一倍盤後升逾2%

【07：30】小鵬汽車美升7.5% 英偉達升5%再創歷史新高

==以下6月28日（周一）股市==

市場押注聯儲局仍將保持寬鬆，以及美10年期債息跌穿1.5厘，推動納指及標指昨再創新高，惟道指受波音（美：BA）、油股及金融股下跌拖累，一度跌逾240點。6月達拉斯儲行製造業活動指數報31.1，遜市場預期的32.5，前值34.9。納指收市升140點，報14500點；標指升9點，報4290點；道指跌150點，報34283點。美國10年期債息跌穿1.5厘水平，報1.4765厘。

即睇美股收市：

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科技股領漲，Nvidia收市漲逾5%；博通和英特爾均升逾2%。Facebook獲美國聯邦法院駁回聯邦貿易委員會（FTC​）的反壟斷訴訟，股價升4.2%，市值首次超過1萬億美元收市。

市場觀望周五公布的美國6月就業報告，以及基建計劃進展，或為大市提供更明確方向。

聯儲局副主席夸爾斯（Randal Quarles）表示，供應鏈受到干擾，以及需求牽動美國通脹升溫的情況只是暫時，但經歷時間可能較預期長 ； 不過，聯儲局對通脹上升沒有反應過遲，當局擁有傳統工具，在通脹開始上揚時作出應對。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安則認為，聯儲局低估了美國通脹率升勢，最終可能被迫更快及更急地加息，以壓抑通脹，屆時可能觸發美國經濟再度陷入衰退。

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即市走勢︰

【04：00】道指收市跌150點，收報34283點，標指升0.2%，收報4290點，納指升1%，收報14500點。

【02：35】道指跌168點或0.5%，報34264點；納指升97點或0.7%，報14457點；標指升2點，報4282點；英偉達（Nvidia）維持逾5%漲幅，股價暫報800.42美元

【02：32】紐約 8月原油期貨收跌1.14美元，跌幅1.54%，報72.91美元。倫敦布蘭特8月原油期貨收跌1.50美元，跌幅1.97%，報74.68美元。

【01：45】紐約 8月黃金期貨收漲0.2%，報1780.70美元。

【01：16】聯儲局周一（6月28日）逆回購工具使用規模為8,030億美元，連續八個交易日至少超過7,000億美元。

【01：09】道指跌幅擴大至217點或0.6%，報34216點；納指升93點或0.6%，報14453點；標指轉跌1點，報4278點

【01：05】布蘭特原油期貨跌幅達2%，現報74.66美元。

【00：33】美股晶片巨頭英偉達（Nvidia）漲幅擴大至逾5.4%，續創歷史新高，股價首次升穿800美元，總市值突破5000億美元，穩居美股晶片公司市值榜榜首。

【00：09】道指跌179點或0.5%，報34254點；納指升104點或0.7%，報14464點；標指升不足1點，報4280點

【00：02】美國10年期債息跌穿1.47厘，報1.4698厘，跌約5.4基點。

【23：29】道指跌204點，納指維持升0.7%。

【22：30】美國6月達拉斯聯儲商業活動指數報31.1，遜市場預期的32.5，前值34.9。

【22：10】十年期美債息跌穿1.5厘水平，下跌3.2個基點，最新報1.487厘。

【21：54】道指跌110點，納指升逾0.5%。中概股普遍造好，蔚來（美：NIO）升逾5%、富途（美：FUTU）升逾3%。

【21：30】美股開市，道指跌20點，報34413點；標指升7點，報4287點；納指升逾0.6%，報14448點。

【20：12】道指期貨跌52點，納指期貨升近0.3%。

【20：10】市場關注新冠變種病毒，歐股普遍下滑。英國富時100指數跌0.4%，報7108點；德國DAX指數升0.1%，報15620點；法國CAC 40指數跌0.3%，報6600點；意大利富時MIB指數跌0.4%，報25401點。

【18：49】道指期貨跌45點，報34288點；標指期貨無升跌，報4271點；納指期貨升0.2%，報14370點。

【12：14】滴滴出行提前今日完成美國新股建簿 集資最多312億元（第二版）

【12：08】道指期貨升17點，報34350點；標指期貨升1點，報4273點；納指期貨升10點或近0.1%，報14349點。

【10：37】墨西哥億萬富豪支持比特幣 稱其銀行正研究接受比特幣

【07：30】英國監管機構禁Binance從事受監管活動

【07：30】美媒引述TikTok前員工：字節跳動可查看美國用戶數據

【07：30】美國5月個人支出意外停滯，反映消費者仍偏向審慎，但通脹數據按月升勢放緩，道指上周五收報34,433點，升237點或0.69%；標指收報4,280點，升14點或0.33%，連續兩日創收市新高；納指收報14,360點，跌9點。

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責任編輯︰梁浩碩