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【美股期貨】道指期貨跌45點　納指期貨升0.2%（不斷更新）

股市 18:50 2021/06/28

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美股動態不斷更新

美國通脹數據按月升勢放緩，加上兩黨就基建方案達成協議，刺激美股上周破頂。美國今日將公布6月達拉斯聯儲製造業指數，前值為34.9。另外，聯儲局威廉姆斯及誇爾斯會發表講話。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【18：49】道指期貨跌45點，報34288點；標指期貨無升跌，報4271點；納指期貨升0.2%，報14370點。

【12：14】滴滴出行提前今日完成美國新股建簿　集資最多312億元（第二版）

【12：08】道指期貨升17點，報34350點；標指期貨升1點，報4273點；納指期貨升10點或近0.1%，報14349點。

【10：37】墨西哥億萬富豪支持比特幣　稱其銀行正研究接受比特幣

【07：30】英國監管機構禁Binance從事受監管活動

【07：30】美媒引述TikTok前員工：字節跳動可查看美國用戶數據

【07：30】美國5月個人支出意外停滯，反映消費者仍偏向審慎，但通脹數據按月升勢放緩，道指上周五收報34,433點，升237點或0.69%；標指收報4,280點，升14點或0.33%，連續兩日創收市新高；納指收報14,360點，跌9點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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