【美股市況】紐約油漲逾2%越75美元 道指升73點　納指跌0.3%　（不斷更新）

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美滙一度見92.5，美股開市三大指數表現不一，道指高開近百點，惟納指微跌。美國今日將公布上周初領失業救濟人數、6月Markit製造業採購經理人指數終值、6月ISM製造業採購經理人指數。

美國6月Markit製造業PMI終值62.1，低於預期62.6， 前值62.6。而美國6月ISM製造業PMI為60.6，低於預期的61，前值為61.2。

國際油價上漲，包括俄羅斯和沙特阿拉伯在內的OPEC+聯合部長級監督委員會，舉行會議商討增產問題, 紐約期油曾急飈3.7%, 高見76.22美元。

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即市走勢︰

【00：53】道指變動不大, 升73點或0.2%，報34576點；納指跌幅擴至39點或0.3%，報14464點；標指升12點，報4309點；

紐約期油升越75美元，暫報75.1美元，升2.2%，即市最高曾升3.7%, 高見76.22美元；倫敦布蘭特期油升0.7%，報75.13美元。包括俄羅斯和沙特阿拉伯在內的OPEC+聯合部長級監督委員會，舉行會議商討增產問題。

【00：33】道指升70點或0.2%，報34572點；納指跌24點，報14479點；標指升13點，報4310點

【21：57】道指升95點，納指跌0.01%，標指升11點。英偉達（美：NVDA）續創新高，一度高見818.24美元，現報809.79美元，升1.2%，市值獲5000億美元。

【21：30】美股開市，道指升92點，報34594點，納指跌0.02%，報14500點，標指升8點，報4305點。

【21：00】【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數降至36.4萬人 低於預期 創疫情以來新低

【19：16】美滙報92.38， 道指期貨升幅收窄至69點，納指期貨跌0.2%，標指期貨升僅微升。

【16：45】蔚來6月交付量倍增至8083輛 創歷史新高 半年達去年全年交付量96%

【16：38】Gap將關閉英國、愛爾蘭所有門店 擬出售意、法門市

【15：44】道指期貨升幅擴大至129點，報34528點；標指期貨升14點，報4304點；納指期貨升35點或0.2%，報14584點。

【14：30】iPhone 12系列僅7個月銷量破一億部 iPhone 6以來最成功新機

【14：27】特朗普公司據報遭紐約起訴 CFO將自首逃稅

【13：35】基金低撈港科技股、契媽ETF ARKK低位急彈 下半年科技股能否大翻身？

【13：18】馬斯克轉發習近平講話節錄 「中國經濟成果Amazing」

【12：07】福特汽車將暫停北美8間車廠生產 汽車芯片短缺持續

【12：05】道指期貨升64點，報34463點；標指期貨升7點，報4296點；納指期貨升10點或近0.1%，報14559點。

【11：36】「金融大鱷」索羅斯旗下投資基金據報開始交易比特幣

【11：21】叮咚買菜上市翌日飚近1倍 兩度觸發熔斷 曾削集資額7成

【11：10】Robinhood遭美國金融業監管局處罰5.46億港元

【10：45】滴滴出行首掛獲MSCI、富時羅素納入旗下指數 盤後升逾4%

【07：30】儲局逆回購季末升至近1萬億美元 創紀錄新高

==以下6月29日（周二）股市==

俗稱「小非農」的美國6月ADP私人職位增長大勝預期，道指漲超過200點，標指連續5日創收市新高破頂；科技股回軟。 道指收報34502點，升210點或0.6%；標指收報4297點，升5點；納指收報14503點，跌24點。著名對沖基金名宿庫珀曼（Leon Cooperman）透露持有金融初創公司Fiserv，因其估值吸引，其他持倉包括中資科企阿里巴巴等。。

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Delta變種病毒持續於歐洲蔓延，提高了疫情反彈風險，或威脅歐洲經濟復甦，拖累歐股受壓，Stoxx 600收市回吐0.8%，德股跌1%，法股跌0.9%，英股跌0.7%。

國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，美元佔全球儲備比重首季升至59.5%，前一季為58.9%。歐羅比重由21.3%，降至20.6%。

美聯儲逆回購規模逼近1萬億美元， 儲局周三（6月30日）逆回購工具使用規模攀升至9,919億美元，創歷史新高，為連續10個交易日至少超過7,000億美元。

美國6月小非農就業人口為69.2萬，超預期。美國今日還將公布6月芝加哥PMI、5月成屋待完成銷售。另外，歐元區6月通脹降溫，消費者物價指數（CPI）按年升1.9%，低於5月的按年升2%，緩解了歐央行收緊政策的壓力。

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即市走勢︰

【04：00】道指升210點，收報34502點，標指升0.1%，收報4297點，納指跌0.2%，收報14503點。

【02：45】道指漲幅擴大至190點或0.6%，報34482點；納指跌17點或0.1%，報14511點；標指升2點

【02：33】紐約 8月原油期貨收漲0.49美元，漲幅0.67%，報73.47美元；倫敦布蘭特8月原油期貨收漲0.37美元，漲幅0.49%，報75.13美元

【02：02】道指維持0.5%升幅，暫漲165點，報34458點；納指守14500關，跌18點，報14509點，即市曾跌50點或0.3%至14478點；標指升2點

【01：56】紐約8月黃金期貨收漲0.5%，報1771.60美元，6月份乃至2021年上半年都整體下跌。

【01：24】道指升幅略收窄至176點或0.5%，報34468點；納指跌17點或0.1%，報14510點；標指升4點；美滙指數升0.4%，報92.41；AMD（美：AMD）維持逾4%漲幅

【00：54】道指升194點或0.6%，報34486點；納指跌20點或0.1%，報14507點。標指升4點；美10年債息重上1.44厘

【00：47】滴滴出行美國IPO首日開盤上漲將近18.93%，報16.65美元，此前給出的IPO發行價為每份ADS 14美元。隨後，滴滴ADR漲幅擴大至20%，盤中市值超過800億美元。

【00：12】中概股普普文化（CPOP）上市首日開盤大漲124%，觸發熔斷，IPO定價每份ADS為6美元。

【00：10】道指升138點或0.4%，納指跌0.1%。標指升3點；美10年債息跌逾3.2點子，報1.4376厘

【23：16】AMD收購賽靈思交易獲英國監管機構和歐盟批准，AMD（美：AMD）漲逾4%。賽靈思（美：XLNX）漲逾3%。

【23：14】道指升102點，納指跌0.1%。比特幣跌幅擴大至近5%，守3.4萬美元水平。

【21：54】道指升63點，報34355點；標指報4291點；納指跌0.2%，報14502點。蔚來（美：NIO）升近3%，報51.8美元，創4個月高位。

【21：33】美股三大指數低開，道指跌16點，收報34275點；標指跌3點，報4288點；納指跌近0.3%，報14489點。

【20：29】道期跌幅收窄至29點，納指期貨跌0.1%。

【20：15】【美國經濟】美國6月ADP私人就業職位增69.2萬 超預期 一文看清ADP數據

【20：00】滴滴美股IPO價格定於14美元/ADS，為區間頂部。

【17：15】道指期貨跌130點，報34039點；標指期貨跌11點，報4270點；納指期貨跌26點或近0.2%，報14537點。

【12：26】道指期貨升43點，報34213點；標指期貨升5點，報4287點；納指期貨升17點或0.1%，報14580點。

【07：30】馬斯克：Starlink用戶數量 或一年內達50萬

==以下6月29日（周二）股市==

Delta變種病毒肆虐，推升避險需求，美滙升穿92關，但無阻納指及標指隔晚再度創新高，加上摩根士丹利（美：MS）、高盛（美：GS）等多間銀行股宣布上調股息，道指領漲，最多上揚逾180點，惟其後升幅逐步收窄。

美國10年期債息一度重上1.5厘，道指收市升9點，報34292點；納指升27點，報14528點；標指升1點，報4291點。摩根士丹利漲3.3%，Nike升2.4%，疫苗股莫德納股價收市創新高。

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多國疫情惡化，資金流向美債；美滙指數升0.2%，報92.05；美國10年債息報1.478厘。商品價回落，金價周二創11周新低。紐約8月期金收市挫1%，報1763.6美元。

數據方面，標普Case-Shiller樓價指數顯示，4月份美國樓價按年勁升14.59%，是1988年有統計以來最大升幅，並連漲11個月，而二十大城市樓價按年升14.88%，亦超預期。

國際清算銀行（BIS）表示，全球經濟仍未走出谷底，新興國家處境尤其嚴峻，主要受到包括美國在內的部分國家，可能因應高通脹而首先加息的衝擊 ； 各國經濟不均衡，將導致執政者在調整財政與貨幣政策時，面對重大挑戰。

歐美經濟數據：

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即市走勢︰

【02：38】紐約8月期油收漲0.07美元，漲幅0.1%，報72.98美元；倫敦布蘭特8月期油收漲0.08美元，漲幅0.11%，報74.76美元

【02：34】道指僅升8點，報34291點，納指升18點，報14518點。標指升3點，報4294點。

【01：56】叮咚買菜美國IPO首日開盤上漲逾19.1%，報28.00美元，較發行價每份美國存託股票（ADS）23.5美元，高19.1%。

【01：44】紐約8月黃金期貨收跌1.0%，報1763.60美元。

【01：12】道指升41點，報34324點，納指升28點，報14529點。標指升4點，報4295點。

【00：33】思佳訊（Skyworks 美：SWKS）漲超4%，報190.89美元，此前獲巴克萊銀行上調目標價至200美元。

【23：18】Moderna漲6%，印度政府授予該公司新冠疫苗緊急使用授權。

【22：49】道指升153點，納指跌1點。標指升8點，報4299點，續挑戰新高。Nike（美：NKE）升逾2%。

【21：35】波音（美：BA）獲美聯航同意購買200架737 Max和70架空中客車A321neo飛機，開市漲1%。高盛（美：GS）漲逾2%。

【21：30】美股開市，道指升172點，收報34456點；標指升0.2%，報4298點；納指跌0.1%，報14482點。

【18：35】美元指數向上，升穿92關，報92.047，因變種病毒憂慮推升市場的避險市場需求。道期升34點，納期跌0.1%。

【18：34】歐元區6月經濟景氣指數升至117.6，創21年最高水平。歐股中段向上，英國富時100指數升0.2%，報7087點；德國DAX指數升0.9%，報15695點；法國CAC 40指數升0.4%，報6584點；意大利富時MIB指數升0.3%，報25302點。

【12：17】道指期貨跌23點，報34140點；標指期貨跌5點，報4274點；納指期貨跌28點或0.2%，報14484點。

【11：45】Facebook 反壟斷訴訟獲駁回市值破萬億美元 暫解拆售IG、WhatsApp風險

【11：30】Cathie Wood 旗下Ark Invest向美SEC申請成立比特幣ETF ARKB

【09：45】消息稱蘋果新一代iPhone 部分零部件已到貨

【09：00】美多間銀行提高派息 大摩季息增加一倍盤後升逾2%

【07：30】小鵬汽車美升7.5% 英偉達升5%再創歷史新高

==以下6月28日（周一）股市==

市場押注聯儲局仍將保持寬鬆，以及美10年期債息跌穿1.5厘，推動納指及標指昨再創新高，惟道指受波音（美：BA）、油股及金融股下跌拖累，一度跌逾240點。6月達拉斯儲行製造業活動指數報31.1，遜市場預期的32.5，前值34.9。納指收市升140點，報14500點；標指升9點，報4290點；道指跌150點，報34283點。美國10年期債息跌穿1.5厘水平，報1.4765厘。

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科技股領漲，Nvidia收市漲逾5%；博通和英特爾均升逾2%。Facebook獲美國聯邦法院駁回聯邦貿易委員會（FTC​）的反壟斷訴訟，股價升4.2%，市值首次超過1萬億美元收市。

市場觀望周五公布的美國6月就業報告，以及基建計劃進展，或為大市提供更明確方向。

聯儲局副主席夸爾斯（Randal Quarles）表示，供應鏈受到干擾，以及需求牽動美國通脹升溫的情況只是暫時，但經歷時間可能較預期長 ； 不過，聯儲局對通脹上升沒有反應過遲，當局擁有傳統工具，在通脹開始上揚時作出應對。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安則認為，聯儲局低估了美國通脹率升勢，最終可能被迫更快及更急地加息，以壓抑通脹，屆時可能觸發美國經濟再度陷入衰退。

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即市走勢︰

【04：00】道指收市跌150點，收報34283點，標指升0.2%，收報4290點，納指升1%，收報14500點。

【02：35】道指跌168點或0.5%，報34264點；納指升97點或0.7%，報14457點；標指升2點，報4282點；英偉達（Nvidia）維持逾5%漲幅，股價暫報800.42美元

【02：32】紐約 8月原油期貨收跌1.14美元，跌幅1.54%，報72.91美元。倫敦布蘭特8月原油期貨收跌1.50美元，跌幅1.97%，報74.68美元。

【01：45】紐約 8月黃金期貨收漲0.2%，報1780.70美元。

【01：16】聯儲局周一（6月28日）逆回購工具使用規模為8,030億美元，連續八個交易日至少超過7,000億美元。

【01：09】道指跌幅擴大至217點或0.6%，報34216點；納指升93點或0.6%，報14453點；標指轉跌1點，報4278點

【01：05】布蘭特原油期貨跌幅達2%，現報74.66美元。

【00：33】美股晶片巨頭英偉達（Nvidia）漲幅擴大至逾5.4%，續創歷史新高，股價首次升穿800美元，總市值突破5000億美元，穩居美股晶片公司市值榜榜首。

【00：09】道指跌179點或0.5%，報34254點；納指升104點或0.7%，報14464點；標指升不足1點，報4280點

【00：02】美國10年期債息跌穿1.47厘，報1.4698厘，跌約5.4基點。

【23：29】道指跌204點，納指維持升0.7%。

【22：30】美國6月達拉斯聯儲商業活動指數報31.1，遜市場預期的32.5，前值34.9。

【22：10】十年期美債息跌穿1.5厘水平，下跌3.2個基點，最新報1.487厘。

【21：54】道指跌110點，納指升逾0.5%。中概股普遍造好，蔚來（美：NIO）升逾5%、富途（美：FUTU）升逾3%。

【21：30】美股開市，道指跌20點，報34413點；標指升7點，報4287點；納指升逾0.6%，報14448點。

【20：12】道指期貨跌52點，納指期貨升近0.3%。

【20：10】市場關注新冠變種病毒，歐股普遍下滑。英國富時100指數跌0.4%，報7108點；德國DAX指數升0.1%，報15620點；法國CAC 40指數跌0.3%，報6600點；意大利富時MIB指數跌0.4%，報25401點。

【18：49】道指期貨跌45點，報34288點；標指期貨無升跌，報4271點；納指期貨升0.2%，報14370點。

【12：14】滴滴出行提前今日完成美國新股建簿 集資最多312億元（第二版）

【12：08】道指期貨升17點，報34350點；標指期貨升1點，報4273點；納指期貨升10點或近0.1%，報14349點。

【10：37】墨西哥億萬富豪支持比特幣 稱其銀行正研究接受比特幣

【07：30】英國監管機構禁Binance從事受監管活動

【07：30】美媒引述TikTok前員工：字節跳動可查看美國用戶數據

【07：30】美國5月個人支出意外停滯，反映消費者仍偏向審慎，但通脹數據按月升勢放緩，道指上周五收報34,433點，升237點或0.69%；標指收報4,280點，升14點或0.33%，連續兩日創收市新高；納指收報14,360點，跌9點。

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責任編輯︰梁浩碩