【美股市況】布蘭特期油跌2% 道指跌217點　納指升0.6%　Nvidia升逾5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國今日未有重要經濟數據，稍後將公布6月達拉斯聯儲製造業指數，前值為34.9，以及聯儲局威廉姆斯及夸爾斯會發表講話。美股開市，納指再創新高，因市場押注聯儲局仍將保持寬鬆，及10年期債息再插守1.5厘水平，美股中段更跌穿1.47厘，為6月23日以來首次。

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即市走勢︰

【01：45】紐約 8月黃金期貨收漲0.2%，報1780.70美元。

【01：16】聯儲局周一（6月28日）逆回購工具使用規模為8,030億美元，連續八個交易日至少超過7,000億美元。

【01：09】道指跌幅擴大至217點或0.6%，報34216點；納指升93點或0.6%，報14453點；標指轉跌1點，報4278點

【01：05】布蘭特原油期貨跌幅達2%，現報74.66美元。

【00：33】美股晶片巨頭英偉達漲幅擴大至逾5.4%，續創歷史新高，股價首次升穿800美元，總市值突破5000億美元，穩居美股晶片公司市值榜榜首。

【00：09】道指跌179點或0.5%，報34254點；納指升104點或0.7%，報14464點；標指升不足1點，報4280點

【00：02】美國10年期債息跌穿1.47厘，報1.4698厘，跌約5.4基點。

【23：29】道指跌204點，納指維持升0.7%。

【22：30】美國6月達拉斯聯儲商業活動指數報31.1，遜市場預期的32.5，前值34.9。

【22：10】十年期美債息跌穿1.5厘水平，下跌3.2個基點，最新報1.487厘。

【21：54】道指跌110點，納指升逾0.5%。中概股普遍造好，蔚來（美：NIO）升逾5%、富途（美：FUTU）升逾3%。

【21：30】美股開市，道指跌20點，報34413點；標指升7點，報4287點；納指升逾0.6%，報14448點。

【20：12】道指期貨跌52點，納指期貨升近0.3%。

【20：10】市場關注新冠變種病毒，歐股普遍下滑。英國富時100指數跌0.4%，報7108點；德國DAX指數升0.1%，報15620點；法國CAC 40指數跌0.3%，報6600點；意大利富時MIB指數跌0.4%，報25401點。

【18：49】道指期貨跌45點，報34288點；標指期貨無升跌，報4271點；納指期貨升0.2%，報14370點。

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【12：08】道指期貨升17點，報34350點；標指期貨升1點，報4273點；納指期貨升10點或近0.1%，報14349點。

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【07：30】美國5月個人支出意外停滯，反映消費者仍偏向審慎，但通脹數據按月升勢放緩，道指上周五收報34,433點，升237點或0.69%；標指收報4,280點，升14點或0.33%，連續兩日創收市新高；納指收報14,360點，跌9點。

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責任編輯︰梁浩碩