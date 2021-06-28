【汽車股】吉利撤內地科創板上市申請 短綫或利淡？

近日多隻汽車股重拾升勢，惟吉利汽車 （00175） 宣布撤回內地科創板上市申請，短綫會否對股價帶來負面影響？耀才證券研究部經理譚智樂分析指，吉利「回A」的消息自年初傳出，當時價位大約是30元左右，其後回調至17.5元的水平，相信已充份反映負面影響：現時吉利股價回升至27元的關口，料撤回「回A」仍有一定壓力，但不會帶來太大負面衝擊。想知更多專家分析？立即睇片：

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